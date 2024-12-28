Нигматуллин вынужден жить в съемной квартире из-за суда с бывшей женой

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин снимает жилье в аренду из-за суда с экс-женой.
Он вынужден жить в съемной квартире в Москве, поскольку его бывшая супруга забрала всю недвижимость.
Общая стоимость имущества оценивается в 200 миллионов рублей.
- Ранее Нигматуллин заявил, что остался без элитной недвижимости после развода.
- Он признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов.
- Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.