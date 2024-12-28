Нигматуллин вынужден жить в съемной квартире из-за суда с бывшей женой

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин снимает жилье в аренду из-за суда с экс-женой.

Он вынужден жить в съемной квартире в Москве, поскольку его бывшая супруга забрала всю недвижимость.

Общая стоимость имущества оценивается в 200 миллионов рублей.