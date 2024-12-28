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    • Нигматуллин вынужден жить в съемной квартире из-за суда с бывшей женой

    Нигматуллин вынужден жить в съемной квартире из-за суда с бывшей женой

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин снимает жилье в аренду из-за суда с экс-женой.

    Он вынужден жить в съемной квартире в Москве, поскольку его бывшая супруга забрала всю недвижимость.

    Общая стоимость имущества оценивается в 200 миллионов рублей.

    • Ранее Нигматуллин заявил, что остался без элитной недвижимости после развода.
    • Он признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов.
    • Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.

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    Источник: «Первый женский»

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    28.12.2024 07:55
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    Борис34684
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