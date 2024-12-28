Юрист рассказал, на какой срок Глушакова лишат водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде

Юрист Игорь Бушманов назвал вероятные сроки отстранения Дениса Глушакова от управления автомобилем.

Футболиста уличили в вождении в нетрезвом виде.

Инцидент произошел в Ростовской области.

Алкотестер показал содержание алкоголя 0,8 промилле.

«0,8 промилле – это средняя степень опьянения. Административный кодекс за езду в состоянии алкогольного опьянения, если это будет установлено или в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования, предусматривает лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Плюс возможен штраф.

Дальше дело рассматривает суд, который принимает решение на основании документов, которые формируют подразделение ГИБДД», – объяснил Бушманов.