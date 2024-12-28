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    • Юрист рассказал, на какой срок Глушакова лишат водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде

    Юрист рассказал, на какой срок Глушакова лишат водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде

    Юрист Игорь Бушманов назвал вероятные сроки отстранения Дениса Глушакова от управления автомобилем.

    • Футболиста уличили в вождении в нетрезвом виде.
    • Инцидент произошел в Ростовской области.
    • Алкотестер показал содержание алкоголя 0,8 промилле.

    «0,8 промилле – это средняя степень опьянения. Административный кодекс за езду в состоянии алкогольного опьянения, если это будет установлено или в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования, предусматривает лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Плюс возможен штраф.

    Дальше дело рассматривает суд, который принимает решение на основании документов, которые формируют подразделение ГИБДД», – объяснил Бушманов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.12.2024 08:32
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    Комментарии (7)
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    LB
    1735370270
    Можно насовсем?
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    DOCTOR PENALTY
    1735370824
    Юрист может не волноваться - Глушаков уже купил вторые права. )
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    The only one
    1735375231
    А какой правильный на словах был...
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    GREY DM
    1735375463
    Осла ему на новый год подарить, будет как Шурик из "Кавказкой пленницы". Права-то не нужны. Правда получится хрень какая-то - осёл верхом на осле.
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    Taps
    1735375588
    Зажравшийся придурок.
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