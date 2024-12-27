Акинфеев высказался о бывшем одноклубнике Дзагоеве

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, как юный Алан Дзагоев начинал в московском клубе. Полузащитник дебютировал за ЦСКА в возрасте 17 лет в 2008 году.

«Мне больше всего запомнилась игра с «Депортиво», 2008 год. Первый гол Алана в Кубке УЕФА со штрафного в девятку. Алан пришeл, стеснялся, конечно, не такое красивое лицо было как сейчас, прыщики были (улыбается). Он понял, куда попал, а попал в сильную команду.

При этом мы ему помогли, большую роль сыграл [Валерий] Газзаев. Зная, как Газзаев подпускает молодых, он реально доверился. Даже в 2003-2004 годах нам так не доверял, но опять же, он его аккуратно подводил к основе, – сказал Акинфеев в подкасте «СмАки».