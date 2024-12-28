Дзагоев подробно рассказал о своей работе в ЦСКА

Селекционер ЦСКА Алан Дзагоев объяснил, чем занимается в московском клубе.

– Из чего состоит твой рабочий день?

– Всегда по-разному. Когда приступил к работе, Роман Юрьевич [Бабаев] сказал, что в офисе я не нужен. По субботам играет ЮФЛ, хожу туда. В остальные дни – в домашнем режиме.

Евгений Евгеньевич [Шевелев] скидывает игры. Бывает, ничего не скидывает, а бывали дни, когда по пять игр в день смотрел. Я мог и на телефоне смотреть, в дороге, но удобнее, конечно, дома за ноутбуком.

Посмотрел матч, дальше я пишу отчeт в группу. Переношу в наш портал, где уже видят все, в том числе Бабаев, селекционеры.

Чтобы обратить внимание на игрока, его должны одобрить минимум 3-4 селекционера… Сейчас просматривается много игроков из Латинской Америки», – рассказал Дзагоев.