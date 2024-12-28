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    Сафонов помог в ликвидации экокатастрофы в Анапе

    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оказал финансовую помощь волонтерам, расчищающим черноморское побережье в районе Анапы от мазута.

    Футболист сборной России взял на себя расходы по доставке добровольцев в зону экологической катастрофы.

    «На этой неделе получилось организовать поездку волонтеров из Краснодара в Анапу для расчистки побережья от мазута. Мы не какая‑то волонтерская организация, просто собрали неравнодушных людей.

    Убирали в селе Витязево, недалеко от Анапы. За шесть часов убрали около 55 мешков, выкапывали мазут из‑под песка, формировали горки мазута для тракторов, грузили мешки в технику для вывоза, доставали из моря куски мазута.

    Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов, которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации. Хочется, чтобы добро было громким, и это мотивировало других людей на помощь остальным», – рассказал друг семьи голкипера Никита Сокол.

    • Два танкера потерпели крушение в Черном море 15 декабря.
    • Они перевозили более 9 тысяч тонн мазута.
    • Ситуация признана чрезвычайной на федеральном уровне.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.12.2024 12:04
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    Комментарии (3)
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    АлексМак
    1735377470
    молодец
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    The only one
    1735378417
    Все бы так.
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    Айболид
    1735382082
    Похвально .
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