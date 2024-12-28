Сафонов помог в ликвидации экокатастрофы в Анапе

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оказал финансовую помощь волонтерам, расчищающим черноморское побережье в районе Анапы от мазута.

Футболист сборной России взял на себя расходы по доставке добровольцев в зону экологической катастрофы.

«На этой неделе получилось организовать поездку волонтеров из Краснодара в Анапу для расчистки побережья от мазута. Мы не какая‑то волонтерская организация, просто собрали неравнодушных людей.

Убирали в селе Витязево, недалеко от Анапы. За шесть часов убрали около 55 мешков, выкапывали мазут из‑под песка, формировали горки мазута для тракторов, грузили мешки в технику для вывоза, доставали из моря куски мазута.

Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов, которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации. Хочется, чтобы добро было громким, и это мотивировало других людей на помощь остальным», – рассказал друг семьи голкипера Никита Сокол.