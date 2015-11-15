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Хавбека «Амкара» Огуде обокрали в торговом центре

15 ноября 2015, 12:13
1

Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде подвергся краже в одном из торговых центров Перми. У футболиста украли кошелек с документами.

«С одним из наших лучших футболистов, Фегором Огуде, произошла неприятная ситуация. В магазине у нашего нигерийского полузащитника был украден кошелек с документами. Лицо похитительницы запечатлели камеры видеонаблюдения.

Всем, кто знает эту женщину, просьба передать ей, что ФК «Амкар» и лично Огуде не будут принимать мер юридического характера. Огромная просьба вернуть паспорт гражданина другого государства», – говорится в сообщении на официальной странице клуба в Facebook.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Огуде Фегор
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алекс88
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