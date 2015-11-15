Хавбека «Амкара» Огуде обокрали в торговом центре

Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде подвергся краже в одном из торговых центров Перми. У футболиста украли кошелек с документами.



«С одним из наших лучших футболистов, Фегором Огуде, произошла неприятная ситуация. В магазине у нашего нигерийского полузащитника был украден кошелек с документами. Лицо похитительницы запечатлели камеры видеонаблюдения.



Всем, кто знает эту женщину, просьба передать ей, что ФК «Амкар» и лично Огуде не будут принимать мер юридического характера. Огромная просьба вернуть паспорт гражданина другого государства», – говорится в сообщении на официальной странице клуба в Facebook.