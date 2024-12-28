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    Слуцкий: «Российские футболисты очень любят поныть»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что игроки в России слишком много жалуются.

    «У нас есть и большие спортсмены, и небольшие спортсмены. Единственная разница, я скажу тебе, заключается в том, что у нас футболисты очень любят поныть.

    То есть на футбольном поле они нормальные, они бальцуганы. Но если ты встречаешь типичного футболиста в жизни, то он может ныть буквально обо всeм.

    Условно, сегодня они жалуются, что тренер не даeт шансов, а завтра, даже когда шансы появляются, они всe равно недовольны. И там, и там тренер виноват, хотя они противоречат сами себе.

    Это такая наша система – надо поныть. Футболисты всегда идут к физиотерапевтам, массажистам, докторам, сидят у них в комнате и вечно жалуются: как тренер его не оценил, как он всe делает неправильно, что всe плохо. Тренеру они этого не скажут, потому что он не будет их слушать.

    А вот массажист, пока тот готовит их к тренировке или ещe чем-то занят, бесконечно слушает нытьe.

    Поэтому я всегда, условно, иду к массажисту и спрашиваю: «Если что-то серьeзное – говори. Если это не всякая херня незначительная». И мне отвечают: «Херня незначительная», – рассказал Слуцкий.

    • Тренер работал в «Рубине», ЦСКА, сборной России.
    • В Китай он уехал год назад.
    • Слуцкий тренировал в Европе – «Халл Сити» и «Витесс».

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    Источник: «Чемпионат»

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    28.12.2024 09:09
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    Комментарии (5)
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    andrei-sarap-yandex
    1735372004
    ЭТО В СТИЛЕ БЕЗДАРНЫХ РУССКИХ ИГРОКОВ...НЕ МОГУТ ИГРАТЬ А НОЮТ......АКАДЕМИИ НЕ РАБОТАЮТ...МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ ....ДОЛОЙ ЛИМИТ..... ТОГДА И ЗАИГРАЮТ НЕ ПАСПОРТА А СВОЕЙ ИГРОЙ.....НИКУДЫШНИЙ РОСС.ИГРОК СТОИТ ДОРОЖЕ ХОРОШЕГО ЛЕГИОНЕРА......
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    АлексМак
    1735378686
    это точно
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    NewLife
    1735384912
    КВНщик, зюба это не все "российские футболисты", не обобщай))
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    Кривая да нелёгкая
    1735398901
    Про спартачей эта новость
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