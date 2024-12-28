Слуцкий: «Российские футболисты очень любят поныть»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что игроки в России слишком много жалуются.

«У нас есть и большие спортсмены, и небольшие спортсмены. Единственная разница, я скажу тебе, заключается в том, что у нас футболисты очень любят поныть.

То есть на футбольном поле они нормальные, они бальцуганы. Но если ты встречаешь типичного футболиста в жизни, то он может ныть буквально обо всeм.

Условно, сегодня они жалуются, что тренер не даeт шансов, а завтра, даже когда шансы появляются, они всe равно недовольны. И там, и там тренер виноват, хотя они противоречат сами себе.

Это такая наша система – надо поныть. Футболисты всегда идут к физиотерапевтам, массажистам, докторам, сидят у них в комнате и вечно жалуются: как тренер его не оценил, как он всe делает неправильно, что всe плохо. Тренеру они этого не скажут, потому что он не будет их слушать.

А вот массажист, пока тот готовит их к тренировке или ещe чем-то занят, бесконечно слушает нытьe.

Поэтому я всегда, условно, иду к массажисту и спрашиваю: «Если что-то серьeзное – говори. Если это не всякая херня незначительная». И мне отвечают: «Херня незначительная», – рассказал Слуцкий.