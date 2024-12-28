Рэпер T-Killah ответил Смолову на его слова про Медиалигу

Рэпер и создатель медиафутбольного клуба «Родина Медиа» T-Killah отреагировал на высказывания Федора Смолова. Форвард «Краснодара», комментируя информацию о возможном товарищеском матче сборных России и Медиалиги, заявил: «Это полный булщит».

«Каждый раз, когда я такое слышу, я не понимаю, почему у нас в стране принято друг друга хейтить. Мы все обращаем внимание на то, как все устроено на Западе. Шоу-бизнес там другой, фильмы там поинтереснее, спорт на ином уровне. Потому что люди друг друга поддерживают, мотивируют и всячески коллаборируют. А у нас что в шоу-бизнесе, что здесь все хейтят друг друга. И лишь на конфликтах все строится.

Вот что плохого будет от матча Медиалиги со сборной России? По-моему, ничего. Это просто будет хороший матч. Учитывая, что сейчас сборная России не может найти себе достойного соперника, она должна развлекать. Почему она развлекается со сборной Вьетнама и остальными сборными, на которые даже люди не приходят? А в случае нашей коллаборации обе команды получат большой интерес. Что сборная России получит интерес от молодых подписчиков и фанатов Медиалиги, что Медиалига, безусловно, получит такой кейс.

Я не считаю, что это что-то плохое и как-то негативно скажется на национальной команде. Тем более, если матч будет носить благотворительный характер, уверен, что это поможет собрать большое количество денег для нуждающихся.

Может ли фамилия Смолова упоминаться в одном предложении с Паненкой? Я думаю, что это сложная история для Феди, которую он, надеюсь, всячески проработал и не обращает на это внимания. Но я тогда очень сильно переживал, как и все болельщики. Недоумевал, как такое вообще возможно. И поэтому Федю сейчас все хейтят, хейтят нашу Медиалигу. Видно, что она ему покоя не дает, но это очень странно. Я вообще с другой стороны Федю знаю. Мне казалось, что он, наоборот, продвинутый парень, который топит за все тренды. А по сути, из-за своих высказываний он превращается в сноба, которым вообще не является», – сказал T-Killah.