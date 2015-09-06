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  • Артем Дзюба переиграл Златана Ибрагимовича. Дайджест событий дня

Артем Дзюба переиграл Златана Ибрагимовича. Дайджест событий дня

<p><em>Сборная Англии пробилась на Евро. Билялетдинов получит серьезную неустойку за расторжение контракта. Месси установил очередное достижение. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>За расторжение контракта Билялетдинов получит 11 миллионов</strong></span></p> <p><a href="https:///coaches/206" target="_blank"><strong>Ринат Билялетдинов</strong> </a>покинул пост главного тренера казанского "Рубина". Клуб определился с суммой неустойки, которую получит уже бывший тренер за досрочный разрыв контракта. Она составит около 11 миллионов рублей (150 тысяч долларов).</p> <p>Билялетдинов являлся одним из самых низкооплачиваемых тренеров РФПЛ. Месячная зарплата тренера составляла порядка 30 тысяч долларов в месяц (360 тысяч в год). В то же время тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш ежегодно получает около 8,5 миллионов долларов в год.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Месси стал четвертым футболистом, забивавшим в ворота всех сборных из КОНМЕБОЛ</strong></span></p> <p>Нападающий  сборной Аргентины <a href="https:///player/2361" target="_blank"><strong>Лионель Месси</strong></a>, забив два мяча в товарищеском матче с Боливией (7:0), стал четвертым футболистом, который поражал ворота всех девяти южноамериканских сборных, чьи страны входят в КОНМЕБОЛ, сообщает Twitter MisterChiping.</p> <p>До аргентинца такого результата смогли добиться только Зико (Бразилия), Арнольдо Игуаран (Колумбия) и Агустин Дельгадо (Эквадор).</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ФИФА снова осмотрит стадионы в России в начале 2016 года</strong></span></p> <p>Руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заявил, что третий визит делегации для осмотра стадионов к ЧМ-2018 состоится начале 2016 года. В настоящий момент делегация находится в России и уже осмотрела стадионы в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.</p> <p>Следующий визит состоится в начале 2016 года. Рады, что мы можем приехать сюда и контролировать процесс строительства", - заявил Унгер.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Матч ТВ» и «Спорт Плюс» включены в список общедоступных каналов</strong></span></p> <p>Министерство связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало новый список общедоступных каналов, которые подлежат бесплатному распространению на территории страны. В него вошли каналы "Спорт Плюс" и "Матч ТВ", который начнет свое вещание 1 ноября вместо канала "Россия 2".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441487134_Ибра и Дзюба.jpg" style="height:522px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Евро-2016. Дзюба принес первую победу сборной Слуцкого</strong></span></p> <p>Сборная России переиграла соперников из Швеции в матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.</p> <p>Встреча завершилась со счетом 1:0, а автором единственного гола стал нападающий петербургского "Зенита" <strong><a href="https:///player/207" target="_blank">Артем Дзюба</a></strong>, переправивший мяч в сетку после комбинации с участием полузащитника "Спартака" Романа Широкова и своего одноклубника Игоря Смольникова.</p> <p>Этот результат позволил россиянам до одного очка сократить отставание от занимающей второе место в турнирной таблице команды Швеции.</p> <p><strong>Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 7-й тур.</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Россия — Швеция — 1:0 (1:0)</strong></span> <a class="rss-yandex" href="https:///online/66355" target="_blank">текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Гол:</strong> 1:0 — Дзюба, 37.</p> <p><strong>Россия:</strong> Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Смольников, Жирков (Кузьмин, 70), Денисов, Дзагоев, Широков (А. Березуцкий, 83), Шатов, Кокорин, Дзюба (Ионов, 79).</p> <p><strong>Швеция:</strong> Исакссон, Бенгтссон (Берг, 59), Гранквист, Антонссон, Ольссон, Ларссон, Экдаль (Телин, 82), Вернблум, Дурмаз, Форсберг, Ибрагимович (Тойвонен, 46).</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Дзагоев, 33. Вернблум, 50. Кузьмин, 81.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441442" target="_blank">«Ибрагимович понял, что ловить здесь нечего, и заменился». Какие возможности показала нам новая сборная России</a></p> <p><a href="https:///articles/?id=441432" target="_blank">Как Леонид Слуцкий и сборная России обыграли Швецию</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Главный тренер сборной Малайзии подал в отставку после поражения 0:10</strong></span></p> <p>Главный тренер сборной Малайзии Доллах Салех подал в отставку со своего поста после того, как его команда проиграла со счетом 0:10 сборной ОАЭ. Матч проходил в рамках отборочного этапа к ЧМ-2018 в зоне Азии.</p> <p>"Кто может принять поражение со счетом 0:10? Я ухожу именно из-за этого. 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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Весь мир Россия Швеция Рубин Аргентина Дзюба Артем Месси Лионель Руни Уэйн Ибрагимович Златан Слуцкий Леонид Билялетдинов Ринат
Комментарии (4)
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vasiok74
1441496045
поздравляю сб.Россий с победой,и главное с хорошей игрой.
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корабел
1441520634
Поздравления сборной с победой! Рад, что победный гол сотворили ребята Зенита и наш любимец Широков!
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tengizoff
1441682198
Ну и заголовки пестрят на всех спорт ресурсах!))) Случайная победа над командой,которая играла 30%!
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Чахлик Невмерущий
1441708784
Ну на то он и Дзюба!
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