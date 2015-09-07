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  • Гончаренко, Черчесов и еще 3 тренера, которые могут возглавить «Рубин»

Гончаренко, Черчесов и еще 3 тренера, которые могут возглавить «Рубин»

<p><em>Сегодня стало понятно, что Ринат Билялетдинов уже не вернется в казанский «Рубин». «Бомбардир» разбирается, кто может сменить Рината Саяровича у руля казанцев.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Виктор Гончаренко</strong></span></p> <p><strong>Нынешняя должность: </strong>безработный</p> <p><strong>Вероятность назначения – </strong>80%</p> <p>Главным кандидатом на место Билялетдинова видится Виктор Гончаренко. Талантливый белорусский тренер неумолимо скатывается в болото, которое поглотило, в частности, Юрия Красножана. Два последних места работы Виктор Михайлович <a href="https:///news/?id=440983" target="_blank">покидал</a> при скандальных обстоятельствах. «Рубин» - прекрасная возможность реабилитироваться и вновь подтвердить свою состоятельность. Помешать этому назначению может вполне живучая теория, что при выходе на Евро-2016 Слуцкий покинет ЦСКА, а на его место встанет старый друг Гончаренко. Но, если белорусский тренер не захочет ждать у моря погоды, то переезд в Казань станет вполне логичным шагом. Загадочности нагнала и его фраза «Рубин»? Скоро все узнаете» ….</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441637690_ап.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Станислав Черчесов</strong></span></p> <p><strong>Нынешняя должность: </strong>безработный</p> <p><strong>Вероятность назначения – </strong>80%</p> <p> Станислав Саламович – блуждающий путник нашего тренерского цеха. Давно доказано, что Черчесов – крепкий специалист, который готов решать поставленные задачи. Но почему-то вот больше, чем на 3 года он не в одном клубе не задерживается. Вот и из «Динамо» этим летом тренер ушел. Хотя, скорее, его <a href="https:///news/?id=435583">«ушли»</a> в процессе очередной смены вектора развития. Известный специалист оказался без работы, и всем было понятно, что это продлится не дольше первых двух-трех отставок в Премьер-лиге. В «Урал» Станислава Саламовича не позвали, а вот клуб из столицы Татарстан видится прекрасным продолжением карьеры. Пикантности ситуации добавляет то, что Черчесов и Гончаренко, которые являются основными претендентами на тренерское кресло в «Рубине», обладают почти противоположными характерами и манерами построения атмосферы в коллективе. Так что, руководство клуба выбирает не только между Черчесовым и Гончаренко, но и между автократией и умеренной демократией.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441637723_вввв.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Роберт Евдокимов </strong></span></p> <p><strong>Нынешняя должность: </strong>главный тренер «Газовика» из Оренбурга</p> <p><strong>Вероятность назначения – </strong>70%</p> <p>Роберт Геннадьевич Евдокимов уже больше 5 лет ходит в перспективных тренерах, готовых для работы в Премьер-лиге. Но все как-то не срастается, и Евдокимов до сих пор трудится на просторах ФНЛ. Однако сейчас он как никогда близок к прорыву. «Рубин», по слухам, всерьез заинтересован в его услугах. Это был бы хороший политический ход от нового президента клуба, мэра Казани Ильсура Метшина. Евдокимов родился в Татарстане, поиграл за все местные клубы, а после завершения карьеры два года успешно трудился в челнинском «КамАЗе». В общем, человек свой до мозга костей. Правда, нынешний клуб специалиста оренбургский «Газовик» уже <a href="https:///news/?id=441586" target="_blank">опроверг</a> возможный переход Роберта Геннадьевича в «Рубин». Но все мы знаем, что это еще ничего не значит. Евдокимов видится запасным вариантом на случае не подписания одного из двух более известных тренеров.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441637737_укр.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Валерий Карпин</strong></span></p> <p><strong>Нынешняя должность: </strong>главный тренер «Торпедо» из Армавира</p> <p><strong>Вероятность назначения – </strong>30%</p> <p>Если в какой-то клуб требуется тренер, то в числе кандидатов всегда есть Валерий Карпин. Такая уж у Валерия Георгиевича (младшего) медиа роль. Вот и в этот раз слухи связывают тренера армавирского «Торпедо» с возможным назначением в Казань. Особенно после продолжительной серии в начале первенства ФНЛ, когда торпедовцы под предводительством Карпина сыграли 501 минуту в режиме «не себе, не людям». Как мы помним, подобным подходом славился и бердыевсикий «Рубин». Возможно, у руководства Татарстана взыграла ностальгия по тем «засушливым» временам после весьма залихватской игры при Билялетдинове. Но, если говорить серьезно, то приход Карпина в «Рубин» станет огромной авантюрой для клуба. Пока за пределами родного «Спартака» тренер себя проявить не может.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441637746_кк.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Курбан Бердыев</strong></span></p> <p><strong>Нынешняя должность</strong>: главный тренер «Ростова»</p> <p><strong>Вероятность назначения</strong> – 10%</p> <p>Также вчера появилась информация, что в Казань может вернуться культовый для республики тренер – Курбан Бердыев. Основой для таких предположение стало то, что исполнительным директором «Рубина» стал Ильгиз Фахриев, который как раз и привел Курбана Бекиевича в клуб в 2001 году. Однако нужно понимать, что Бердыев расставался с Татарстаном отнюдь не по-доброму и наслушался много неприятных вещей в спину. Сейчас же он успешно работает в «Ростове», который в прошлом году спас от вылета, а сейчас уверенно удерживает в топ-8. Логических причин все бросить и уехать в Казань у Бердыева сейчас нет. Могут лишь возобладать эмоции ностальгии и реваншизма, а также некие личные договоренности с тем же Фахриевым. Однако это крайне маловероятно. Мудрости Курбана Бекиевича должно хватить, чтобы не пробовать входить в одну и ту же реку дважды.</p> <p><strong><a href="https:///articles/?id=440334" target="_blank">Отставка, сэр! Кого уволят в этом сезоне РФПЛ</a></strong></p>

Россия. Премьер-лига Рубин Урал Динамо Оренбург Бердыев Курбан Черчесов Станислав Билялетдинов Ринат Евдокимов Роберт Гончаренко Виктор Карпин Валерий
Комментарии (10)
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Миштаврик
1441644548
Исправьте опечатку. "клуб из столицы Казани". Вероятно, имелась в виду столица Татарстана
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nik.
1441649203
Всем дбрый вечер! я бы на месте Курбана Бердыева не вернулся в Рубин.Гордость должна быть.К Тому же Ростов на дону далеко не чужой город для Курбана Бердыева.Он играл за Ростовские команды.Его в Ска называли мозг команды.Да и в конце концов чем Ростов хуже Казани?
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urubkov
1441660092
Итого 270% как так вообще может быть?
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vgarakh
1441697073
Бикиевич ! С Ростовом только вперед!!!
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Taps
1441700757
Гончаренко.
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nik.
1441725460
Странно увидеть фамилию Евдокимова.Тренер судя по таблице выводит в премьер лигу Газовик ну и пусть работает дальше с этой командой.
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nik.
1441817100
Когда уже решиться вопрс с главным тренером Рубина? Весь интернет только этим и пестрит.
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95-shishani-95
1442055847
КББ или ССЧ! Удачи им!
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