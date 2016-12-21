Моуринью пытается купить Гризманна. «Спартак» хочет вернуть Эменике. Дайджест событий дня

Моуринью настаивает на приобретении Гризманна

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед». На приобретении 25-летнего футболиста настаивает главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Скоро стороны намерены сесть за стол переговоров. Не исключено, что француз пополнит состав «красных дьяволов» уже в зимнее трансферное окно. Сумма сделки может составить около 71 миллиона евро. В текущем сезоне Гризманн принял участие в 21-м поединке, записав в свой актив девять голов и шесть результативных передач.

Аршавин заявил, что Файзулин не играет два года из-за артрита

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал причины длительного отсутствия на поле хавбека «Зенита» Виктора Файулина. Напомним, последний раз 30-летний футболист выходил на поле 20 сентября 2015 года. «Файзулин два года не играет из-за того что ему так же, только в Находке делали операцию, и до конца он недотренировал. То есть колено не полностью сделал. И через 10 лет это только выявилось, потому что не до конца колено выгибалось, и он заработал себе артрит», – сказал Аршавин.

Попов: «Ничего не знаю о трансфере в «Трабзонспор»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что не в курсе своего возможного перехода в другой клуб нынешней зимой. Ранее сообщалось, что красно-белые согласовали трансфер болгарина в «Трабзонспор» за 5 миллионов евро. «Никто из «Спартака» не говорил со мной про трансфер. Я хочу остаться в команде и стать чемпионом России», – сказал Попов. В текущем розыгрыше РФПЛ на счету Попова два гола и столько же результативных передач в 12-ти встречах.

Конечная стоимость строительства стадиона в Санкт-Петербурге – 41 миллиард

Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов сообщил, что возведение стадиона в Санкт-Петербурге на остове Крестовском в итоге обойдется в 41 миллиард рублей. Он выразил надежду, что больше средств на строительство арены потрачено не будет. «Пока там сумма где-то 41 миллиард рублей, насколько я помню. Как заверяет руководство города, больше потрачено не будет. Я в это верю, потому что, наверное, какие-то деньги сохранились с 41 миллиарда. Они будут в ближайшее время освоены и направлены на пуско-наладочные работы», – сказал Тюльпанов.

Эменике близок к возвращению в «Спартак»

Нападающий Эммануэль Эменике может вернуться в «Спартак», сообщает Milliyet. Напомним, что нигериец был на днях отстранен от работы с основным составом «Фенербахче» главным тренером команды Диком Адвокатом за нарушение дисциплины. Контракт Эменике со стамбульским клубом рассчитан до конца сезона. Москвичи готовы рассмотреть варианты его приобретения, а в «Фенербахче» готовы уступить нападающего уже в ближайшее январское трансферное окно. В текущем сезоне Эменике провел 10 матчей чемпионата Турции в составе «Фенербахче». На его счету три гола и три результативных передачи.

Витсель, Депай, Смолов и еще 7 топ-трансферов, которые состоятся зимой

Мутко – в числе пяти кандидатов от УЕФА в совет ФИФА

Глава РФС Виталий Мутко наряду с президентом Венгерской футбольной федерации Шандором Чаньи, главой Футбольного союза Черногории Деяном Савичевичем, президентом Футбольной ассоциации Исландии Гейром Торстейнссоном, а также главой Футбольной ассоциации Кипра Костакисом Куцокумнисом вошел в число пяти кандидатов от УЕФА на места в совете ФИФА. 5 апреля следующего года в Хельсинки пройдет конгресс Европейского футбольного союза, на котором и состоятся выборы. Четверо претендентов будут выбраны в Совет ФИФА на четырехлетний срок. Проигравший кандидат получит право поучаствовать в выборах на срок два года. Заявки на данное место можно подавать до 5 января включительно.

Ринат Билялетдинов готов вернуться в «Локомотив»

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов готов вернуться в стан столичного «Локомотива», в тренерский штаб которого он уже входил ранее. «Информация о возвращении в «Локомотив» гуляет, но официальных разговоров пока не было. Не знаю, имеется ли какая-то почва под этими слухами. Официальных обращений ко мне от клуба не было, хотя отношения с некоторыми людьми поддерживаем. Есть ли желание вернуться в «Локомотив»? Желание всегда есть, но не всегда есть возможность», – сказал Билялетдинов. После 17 туров российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает 10 строчку в турнирной таблице. На счету подопечных Юрия Семина 23 очка.

Адурис продлил контракт с «Атлетиком» с суммой отступных 40 миллионов

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис продолжит выступать за клуб. 35-летний нападающий подписал контракт до лета 2018 года. Сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов евро. Отметим, что футболист является воспитанником испанского клуба. В текущем сезоне Примеры форвард забил пять голов в девяти матчах.