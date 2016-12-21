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  • Моуринью пытается купить Гризманна. «Спартак» хочет вернуть Эменике. Дайджест событий дня

Моуринью пытается купить Гризманна. «Спартак» хочет вернуть Эменике. Дайджест событий дня

Моуринью настаивает на приобретении Гризманна

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед». На приобретении 25-летнего футболиста настаивает главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Скоро стороны намерены сесть за стол переговоров. Не исключено, что француз пополнит состав «красных дьяволов» уже в зимнее трансферное окно. Сумма сделки может составить около 71 миллиона евро. В текущем сезоне Гризманн принял участие в 21-м поединке, записав в свой актив девять голов и шесть результативных передач.

Аршавин заявил, что Файзулин не играет два года из-за артрита

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал причины длительного отсутствия на поле хавбека «Зенита» Виктора Файулина. Напомним, последний раз 30-летний футболист выходил на поле 20 сентября 2015 года. «Файзулин два года не играет из-за того что ему так же, только в Находке делали операцию, и до конца он недотренировал. То есть колено не полностью сделал. И через 10 лет это только выявилось, потому что не до конца колено выгибалось, и он заработал себе артрит», – сказал Аршавин.

Попов: «Ничего не знаю о трансфере в «Трабзонспор»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что не в курсе своего возможного перехода в другой клуб нынешней зимой. Ранее сообщалось, что красно-белые согласовали трансфер болгарина в «Трабзонспор» за 5 миллионов евро. «Никто из «Спартака» не говорил со мной про трансфер. Я хочу остаться в команде и стать чемпионом России», – сказал Попов. В текущем розыгрыше РФПЛ на счету Попова два гола и столько же результативных передач в 12-ти встречах.

Конечная стоимость строительства стадиона в Санкт-Петербурге – 41 миллиард

Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов сообщил, что возведение стадиона в Санкт-Петербурге на остове Крестовском в итоге обойдется в 41 миллиард рублей. Он выразил надежду, что больше средств на строительство арены потрачено не будет. «Пока там сумма где-то 41 миллиард рублей, насколько я помню. Как заверяет руководство города, больше потрачено не будет. Я в это верю, потому что, наверное, какие-то деньги сохранились с 41 миллиарда. Они будут в ближайшее время освоены и направлены на пуско-наладочные работы», – сказал Тюльпанов.

Эменике близок к возвращению в «Спартак»

Нападающий Эммануэль Эменике может вернуться в «Спартак», сообщает Milliyet. Напомним, что нигериец был на днях отстранен от работы с основным составом «Фенербахче» главным тренером команды Диком Адвокатом за нарушение дисциплины. Контракт Эменике со стамбульским клубом рассчитан до конца сезона. Москвичи готовы рассмотреть варианты его приобретения, а в «Фенербахче» готовы уступить нападающего уже в ближайшее январское трансферное окно. В текущем сезоне Эменике провел 10 матчей чемпионата Турции в составе «Фенербахче». На его счету три гола и три результативных передачи.

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Мутко – в числе пяти кандидатов от УЕФА в совет ФИФА

Глава РФС Виталий Мутко наряду с президентом Венгерской футбольной федерации Шандором Чаньи, главой Футбольного союза Черногории Деяном Савичевичем, президентом Футбольной ассоциации Исландии Гейром Торстейнссоном, а также главой Футбольной ассоциации Кипра Костакисом Куцокумнисом вошел в число пяти кандидатов от УЕФА на места в совете ФИФА. 5 апреля следующего года в Хельсинки пройдет конгресс Европейского футбольного союза, на котором и состоятся выборы. Четверо претендентов будут выбраны в Совет ФИФА на четырехлетний срок. Проигравший кандидат получит право поучаствовать в выборах на срок два года. Заявки на данное место можно подавать до 5 января включительно.

Ринат Билялетдинов готов вернуться в «Локомотив»

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов готов вернуться в стан столичного «Локомотива», в тренерский штаб которого он уже входил ранее. «Информация о возвращении в «Локомотив» гуляет, но официальных разговоров пока не было. Не знаю, имеется ли какая-то почва под этими слухами. Официальных обращений ко мне от клуба не было, хотя отношения с некоторыми людьми поддерживаем. Есть ли желание вернуться в «Локомотив»? Желание всегда есть, но не всегда есть возможность», – сказал Билялетдинов. После 17 туров российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает 10 строчку в турнирной таблице. На счету подопечных Юрия Семина 23 очка.

Адурис продлил контракт с «Атлетиком» с суммой отступных 40 миллионов

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис продолжит выступать за клуб. 35-летний нападающий подписал контракт до лета 2018 года. Сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов евро. Отметим, что футболист является воспитанником испанского клуба. В текущем сезоне Примеры форвард забил пять голов в девяти матчах.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Европа Манчестер Юнайтед Зенит Атлетико Атлетик Спартак Локомотив Аршавин Андрей Файзулин Виктор Адурис Ариц Попов Ивелин Гризманн Антуан Эменике Эммануэль Моуринью Жозе Билялетдинов Ринат Мутко Виталий
Комментарии (4)
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vick-north-west
1482345867
Черно-красный наш цвет, он выбран увы не мной.
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Супермачо
1482349773
Неплохой вариант с возвращением Эменике. У Луиса Адриана зарплата непомерная, а заиграет или нет - большой вопрос. С какого рожна он должен в 3-4 раза больше наших игроков основы нынешних получать?
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bumer_moscow
1482353502
нам нужен измайлов
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TUMS
1482399611
Мутко непотопляемый...
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