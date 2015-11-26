Сергей Кисляк: «После жеребьевки не особенно серьезно отнеслись к «Сьону»

<p><em>Полузащитник казанского «Рубина» Сергей Кисляк в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал, что у клуба еще остались шансы на то, чтобы выйти в весеннюю часть Лиги Европы, а также назвал причины неудачного старта текущего сезона.</em></p> <p>– <strong>Что у «Рубина» не получилось в первой части сезона, из-за чего команда оказалась в нижней части турнирной таблицы? В прошлом году Казань увереннее смотрелась на поле</strong>.</p> <p>– У нас конец того сезона был скомканным, много перестало получаться. Не знаю, какая в этом была причина. В начале этого чемпионата тоже все пошло не так, как планировали, не смогли набрать очки в тех матчах, где это должны были делать. Вероятно, что на это повлияла Лига Европы, из-за чего нам не хватало сил. Большой ротации состава ведь не было, поэтому играли почти всегда одни и те же.</p> <p>– <strong>Почему клуб начал «оживать» только сейчас, а не, предположим, в сентябре-октябре?</strong></p> <p>– Как только у нас все пошло в лучшую сторону, то произошла смена тренера, руководящий состав тоже поменялся. Команду это несколько встряхнуло. Плюс первая игра под руководством нового тренера – она пришлась на «Локомотив» – сложилась удачно, что придало дополнительной уверенности игрокам.</p> <p><a href="https:///articles/448043" target="_blank"><strong>Карадениз вытаскивает «Рубин», а «Спартак» снова проигрывает. Каким был 15-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p>– <strong>А в игровой и тактической концепции что-то поменялось? Чалый ведь был помощником Билялетдинова.</strong></p> <p>– В тренировочном цикле поменялось многое, мы стали больше работать с мячом, в игровом плане есть значительные изменения, хотя тактика осталась той же. До этого у нас было много физических упражнений. Да, в прошлом сезоне тоже была ставка на «физику», и у нас все пошло, а в этом году этот вариант не прошел. Футболистам больше нравится работать с мячом, чем без него.</p> <p>– <strong>Для Кисляка старт Премьер-лиги тоже не задался – вы больше проводили времени на скамейке запасных…</strong></p> <p>– Тут все зависит от тренера. Билялетдинов доверял одним игрокам, и в этом ничего такого нет. Сейчас же тренерский штаб делает ставку на других. У меня нет обид на Рината Саяровича, я лишь искал причины в себе, стараясь больше работать. Может сейчас что-то увидели во мне и стали доверять, позволив мне раскрепоститься.</p> <p>– <strong>Сеодня <a href="https:///online/87183" target="_blank">«Рубину» предстоит встреча с «Сьоном»</a> </strong>– <strong>лидером вашей группы в Лиге Европы. Ожидали ли такой прыти от скромного швейцарского клуба, который набрал больше очков, чем «Ливерпуль» и «Бордо»?</strong></p> <p>– Когда прошла жеребьевка, то я, если честно, не особо серьезно отнесся к швейцарцам, но уже первая встреча, когда мы с ними сыграли на выезде, заставила по-другому к ним относиться. Это очень хороший и дисциплинированный клуб, и турнирное положение в нашей группе лишь доказывает, что со «Сьоном» всегда всем будет играть очень тяжело.</p> <p><img alt="" src="http://rfpl.org/netcat_files/multifile/2329/_I3V9301.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>– <strong>У «Рубина» четыре матча и лишь два очка в активе – как так произошло? Сможет ли коллектив исправить свое положение в оставшихся поединках?</strong></p> <p>– Мы плохо провели все четыре встречи, надо было заработать больше очков. Оглядываясь назад скажу, что могли «Бордо» дома обыграть, несколько другого результата добиться в противостоянии со «Сьоном». Но шансы выйти из группы еще есть, просто надо побеждать. Другого рецепта тут быть и не может, пока все в наших руках. Да, будет тяжело, но реально.</p> <p>–<strong> То есть вы считаете реалистичным отыграть отрыв в четыре очка за две встречи, при условии, что с «Ливерпулем» «Рубин» пересекаться более не будет</strong>?</p> <p>– Реально, конечно. Я верю, что «Ливерпуль» без проблем пройдет в следующий этап. Это один из фаворитов турнира, и, как показывает чемпионат Англии, команда сейчас серьезно прибавляет.</p> <p>–<strong> Сильно ли команда расстроится, если не получится выйти в весеннюю часть турнира?</strong></p> <p>– Конечно, расстроимся, но сами футболисты виноваты в том положении, в котором сейчас оказался «Рубин». Если не пройдем дальше, значит, будет для нас уроком. Ребята выходили на футбольное поле и должны были набирать очки. Но надо думать только о хорошем и настраиваться на предстоящего соперника.</p> <p>–<strong> До перерыва осталось практически две недели. Остались ли у команды силы на решающий бросок? Остались ли силы после сложного старта и в какой готовности сейчас находится «Рубин»?</strong></p> <p>– Мы потихонечку начали добиваться положительных результатов, что и показывают последние матчи. В команде значительно улучшилась атмосфера, ведь каждая победа позволяет намного лучше готовиться к следующему матчу. Все знают, что осталось четыре игры, так что надо собраться и отдать все свои силы.</p> <p>–<strong> Будете переживать за других представителей России в еврокубках?</strong></p> <p>– Я всегда слежу за российскими и белорусскими клубами. Всегда интересны их результаты, переживаю. Симпатичен мне, к примеру, «Краснодар», в котором я уже был и знаю какой там президент. Он делает все, чтобы команда развивалась, вкладывает в футбол большое количество денег. Надеюсь, что и ЦСКА меня не подведет, пройдет в весеннюю часть Лиги Европы.</p> <p>[poll id=902]</p>