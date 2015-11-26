Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Сергей Кисляк: «После жеребьевки не особенно серьезно отнеслись к «Сьону»

Сергей Кисляк: «После жеребьевки не особенно серьезно отнеслись к «Сьону»

<p><em>Полузащитник казанского «Рубина» Сергей Кисляк в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал, что у клуба еще остались шансы на то, чтобы выйти в весеннюю часть Лиги Европы, а также назвал причины неудачного старта текущего сезона.</em></p> <p>– <strong>Что у «Рубина» не получилось в первой части сезона, из-за чего команда оказалась в нижней части турнирной таблицы? В прошлом году Казань увереннее смотрелась на поле</strong>.</p> <p>– У нас конец того сезона был скомканным, много перестало получаться. Не знаю, какая в этом была причина. В начале этого чемпионата тоже все пошло не так, как планировали, не смогли набрать очки в тех матчах, где это должны были делать. Вероятно, что на это повлияла Лига Европы, из-за чего нам не хватало сил. Большой ротации состава ведь не было, поэтому играли почти всегда одни и те же.</p> <p>– <strong>Почему клуб начал «оживать» только сейчас, а не, предположим, в сентябре-октябре?</strong></p> <p>– Как только у нас все пошло в лучшую сторону, то произошла смена тренера, руководящий состав тоже поменялся. Команду это несколько встряхнуло. Плюс первая игра под руководством нового тренера – она пришлась на «Локомотив» – сложилась удачно, что придало дополнительной уверенности игрокам.</p> <p><a href="https:///articles/448043" target="_blank"><strong>Карадениз вытаскивает «Рубин», а «Спартак» снова проигрывает. Каким был 15-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p>– <strong>А в игровой и тактической концепции что-то поменялось? Чалый ведь был помощником Билялетдинова.</strong></p> <p>– В тренировочном цикле поменялось многое, мы стали больше работать с мячом, в игровом плане есть значительные изменения, хотя тактика осталась той же. До этого у нас было много физических упражнений. Да, в прошлом сезоне тоже была ставка на «физику», и у нас все пошло, а в этом году этот вариант не прошел. Футболистам больше нравится работать с мячом, чем без него.</p> <p>– <strong>Для Кисляка старт Премьер-лиги тоже не задался – вы больше проводили времени на скамейке запасных…</strong></p> <p>– Тут все зависит от тренера. Билялетдинов доверял одним игрокам, и в этом ничего такого нет. Сейчас же тренерский штаб делает ставку на других. У меня нет обид на Рината Саяровича, я лишь искал причины в себе, стараясь больше работать. Может сейчас что-то увидели во мне и стали доверять, позволив мне раскрепоститься.</p> <p>– <strong>Сеодня <a href="https:///online/87183" target="_blank">«Рубину» предстоит встреча с «Сьоном»</a> </strong>– <strong>лидером вашей группы в Лиге Европы. Ожидали ли такой прыти от скромного швейцарского клуба, который набрал больше очков, чем «Ливерпуль» и «Бордо»?</strong></p> <p>– Когда прошла жеребьевка, то я, если честно, не особо серьезно отнесся к швейцарцам, но уже первая встреча, когда мы с ними сыграли на выезде, заставила по-другому к ним относиться. Это очень хороший и дисциплинированный клуб, и турнирное положение в нашей группе лишь доказывает, что со «Сьоном» всегда всем будет играть очень тяжело.</p> <p><img alt="" src="http://rfpl.org/netcat_files/multifile/2329/_I3V9301.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>– <strong>У «Рубина» четыре матча и лишь два очка в активе – как так произошло? Сможет ли коллектив исправить свое положение в оставшихся поединках?</strong></p> <p>– Мы плохо провели все четыре встречи, надо было заработать больше очков. Оглядываясь назад скажу, что могли «Бордо» дома обыграть, несколько другого результата добиться в противостоянии со «Сьоном». Но шансы выйти из группы еще есть, просто надо побеждать. Другого рецепта тут быть и не может, пока все в наших руках. Да, будет тяжело, но реально.</p> <p>–<strong> То есть вы считаете реалистичным отыграть отрыв в четыре очка за две встречи, при условии, что с «Ливерпулем» «Рубин» пересекаться более не будет</strong>?</p> <p>– Реально, конечно. Я верю, что «Ливерпуль» без проблем пройдет в следующий этап. Это один из фаворитов турнира, и, как показывает чемпионат Англии, команда сейчас серьезно прибавляет.</p> <p>–<strong> Сильно ли команда расстроится, если не получится выйти в весеннюю часть турнира?</strong></p> <p>– Конечно, расстроимся, но сами футболисты виноваты в том положении, в котором сейчас оказался «Рубин». Если не пройдем дальше,  значит, будет для нас уроком. Ребята выходили на футбольное поле и должны были набирать очки. Но надо думать только о хорошем и настраиваться на предстоящего соперника.</p> <p>–<strong> До перерыва осталось практически две недели. Остались ли у команды силы на решающий бросок? Остались ли силы после сложного старта и в какой готовности сейчас находится «Рубин»?</strong></p> <p>– Мы потихонечку начали добиваться положительных результатов, что и показывают последние матчи. В команде значительно улучшилась атмосфера, ведь каждая победа позволяет намного лучше готовиться к следующему матчу. Все знают, что осталось четыре игры, так что надо собраться и отдать все свои силы.</p> <p>–<strong> Будете переживать за других представителей России в еврокубках?</strong></p> <p>– Я всегда слежу за российскими и белорусскими клубами. Всегда интересны их результаты, переживаю. Симпатичен мне, к примеру, «Краснодар», в котором я уже был и знаю какой там президент. Он делает все, чтобы команда развивалась, вкладывает в футбол большое количество денег. Надеюсь, что и ЦСКА меня не подведет, пройдет в весеннюю часть Лиги Европы.</p> <p>[poll id=902]</p>

Россия. Премьер-лига Лига Европы Рубин Сьон Ливерпуль Бордо Кисляк Сергей Билялетдинов Ринат
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
castromen
1448550274
Ждем Сережа твоих удачных штрафных,думаем будут у вас возможности. Удачи :)!!!!!!
Ответить
kostyandr
1448564814
Дортмунд красавцы! Думаю возьмут этот кубок...
Ответить
Главные новости
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
14
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+