Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Зенит» ищет замену Виллаш-Боашу, матч Россия - Швеция могут не показать по ТВ. Дайджест событий дня

«Зенит» ищет замену Виллаш-Боашу, матч Россия - Швеция могут не показать по ТВ. Дайджест событий дня

<p><em>Петербургский «Зенит» хочет пригласить на пост главного тренера Юргена Клоппа. Ванкер сменил «Динамо» на «Рому». Билялетдинову предложили покинуть «Рубин». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Моутинью не планирует переходить в «Зенит»</strong></span></p> <p>Полузащитник "Монако" Жоао Моутинью не планирует покидать французский клуб в это трансферное окно. Ранее сообщалось, что интерес к португальцу проявлял "Зенит".</p> <p>В случае если петербуржцы смогут договориться с "Монако" о переходе 28-летнего хавбека, клуб покинет Аксель Витсель, на которого претендует "Милан". Напомним, бельгиец не планирует продлевать с командой из Санкт-Петербурга  истекающий через год контракт.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Билялетдинову предложено добровольно уйти в отставку</strong></span></p> <p>Сегодня временно исполняющий обязанности президента Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил президенту ФК "Рубин" Валерию Сорокину и главному тренеру команды Ринату Билялетдинову добровольно сложить с себя полномочия по управлению клубом – в связи с низким уровнем игры команды, сообщается на официальном сайте республики.</p> <p>Вопрос дальнейшего управления ФК "Рубин" будет рассмотрен на ближайшем заседании Попечительского совета клуба.</p> <p>Напомним, после семи туров чемпионата России "Рубин" с тремя набранными очками находится в "зоне вылета".</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440874">Онлайн трансферного окна</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Спартак» интересуется Ионовым</strong></span></p> <p>Известный футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что ряд ведущих российских клубов проявляют интерес к полузащитнику московского "Динамо" Алексею Ионову. Среди претендентов на 26-летнего хавбека он назвал "Спартак".</p> <p>"Ионов на этой неделе являлся объектом интереса ведущих российских клубов, не одного. В частности, "Спартака", - сказал Ткаченко в эфире программы "90 минут плюс" на телеканале "Наш футбол".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ванкер стал игроком «Ромы»</strong></span></p> <p>Полузащитник Вильям Ванкер перешел из московского "Динамо" в "Рому". Ранее сообщалось, что сумма трансфера должна составить около трех миллионов евро. В субботу француз прошел медобследование в римском клубе.</p> <p> Французом интересовался также "Наполи", но "Рома" предложила москвичам более выгодные условия.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Витсель останется в «Зените»</strong></span></p> <p>Полузащитник Аксель Витсель не покинет "Зенит" в это трансферное окно. Об этом  сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.</p> <p>"Бельгиец остается игроком "Зенита", сумма отступных за него уже не раз озвучивалась и составляет 100 миллионов евро", - сказали в пресс-службе "Зенита".</p> <p>Ранее  сообщалось, что Витсель до конца летнего трансферного окна перейдет в один из европейских клубов. Интерес к игроку проявляют итальянские "Милан" и "Ювентус", а также  английский "Тоттенхэм".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Рязанцев близок к переходу из «Зенита» в «Динамо»</strong></span></p> <p>Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Рязанцев станет игроком московского "Динамо". Детали сделки пока остаются неизвестными.</p> <p>Напомним, Рязанцев провел за "Зенит" в общей сложности 43 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441054484_image.orig.75684.jpg" style="height:450px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матч Россия – Швеция может быть не показан в России</strong></span></p> <p>«Первый канал» и ВГТРК лишились прав на показ отборочных матчей к чемпионату Европы-2016.</p> <p>Существует вероятность, что матч между сборными России и Швеции не будет показан ни по одному из телеканалов из-за неуплаты необходимых средств.</p> <p>Однако УЕФА может вернуть права на трансляцию, в том случае, если платеж будет выполнен.</p> <p>Матчи сборной России против сборных Швеции и Лихтенштейна пройдут соответственно 5 сентября в Москве и 8 сентября в Вадуце.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Каземиро останется в «Реале» до 2021 года</strong></span></p> <p>Мадридский "Реал" продлил контракт с бразильским полузащитником Каземиро. Новое соглашение рассчитано до 2021 года.</p> <p>Прошлый сезон футболист провел в аренде в "Порту", где отметился 3 мячами и 3 результативными передачами в 28 матчах.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Вольфсбург» оформил трансфер Дракслера</strong></span></p> <p>Полузащитник "Шальке-04" Юлиан Дракслер перешел в "Вольфсбург". Игрок подписал контракт с "волками" до 2020 года.</p> <p>Дракслер сыграл за "Шальке" 162 матча, в которых забил 30 мячей.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441054037_CNv3NDsWwAAjrSg.jpg" style="height:449px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Янузай подписал контракт с «Боруссией» Дортмунд</strong></span></p> <p>Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай стал игроком дортмундской "Боруссии". 20-летний игрок будет выступать за немецкий клуб под девятым номером.</p> <p>В этом сезоне он сыграл в двух матчах и отметился забитым голом.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Неста возглавил «Майами»</strong></span></p> <p>Экс-игрок сборной Италии Алессандро Неста стал главным тренером команды МЛС "Майами", сообщает официальный сайт клуба.</p> <p>Для легендарного защитника это первый опыт в тренерской карьере. Последним клубом Несты был индийский "Ченнай Титанс".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ЦСКА подтвердил трансфер Амира Натхо</strong></span></p> <p>Сегодня ЦСКА заключил контракт с 19-летним полузащитником Амиром Натхо. Соглашение подписано по схеме "1+3". Натхо будет внесен в заявку красно-синих на чемпионат России и Лигу чемпионов.</p> <p>Амир Натхо родился в Майкопе и является гражданином России. Последним клубом полузащитника была "Барселона". В столице Каталонии он выступал за вторую команду, которая в прошлом сезоне играла в Сегунде.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Чичарито стал игроком «Байера»</strong></span></p> <p>"Манчестер Юнайтед" и "Байер" подтвердили переход мексиканского форварда Чичарито.</p> <p>Игрок сегодня подписал трехлетний контракт с "аптекарями". Сумма трансфера составила 9 миллионов фунтов. В "Байере" нападающий будет выступать под номером 7.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441054284_news.72555.1176x750.jpg" style="height:459px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Зенит» ведет переговоры с Клоппом</strong></span></p> <p>"Зенит" ведет переговоры с экс-тренером дортмундской "Боруссии" Юргеном Клоппом. Руководство петербургского клуба обратилось к кандидатуре немецкого специалиста после возникновения разногласий с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем.</p> <p>Португалец готов покинуть "Зенит", но пока руководство клуба не отпускает тренера из-за солидной неустойки, которая положена ему по контракту.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Спартак» отдал Яковлева в аренду «Крыльям»</strong></span></p> <p>"Спартак" и "Крылья Советов" достигли договоренности о переходе нападающего Павла Яковлева в самарский клуб на правах аренды. Соглашение действует до 31 мая 2016 года.</p> <p>Отметим, прошлый сезон Яковлев заканчивал в саранской "Мордовии", а за "Спартак" провел восемь матчей.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Динамо» отказалось отпускать Кокорина в «Арсенал»</strong></span></p> <p>Московское "Динамо" отказалось отпускать нападающего Александра Кокорина в аренду в лондонский "Арсенал".</p> <p>"Канониры" хотели взять игрока в аренду на один год, после чего могли выкупить контракт. Кокорин дал свое согласие на переход, но динамовцы ответили отказом.</p> <p>Соглашение нападающего с московским клубом истекает летом 2016 года, поэтому зимой он может вести переговоры с другими клубами и подписывать предварительный контракт.</p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Зенит Россия Динамо Боруссия Д Рязанцев Александр Ионов Алексей Кокорин Александр Ванкер Вильям Витсель Аксель Дракслер Юлиан Каземиро Янузай Аднан Билялетдинов Ринат Клопп Юрген Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
coocoo
1441077030
Про Янузая новость конечно... достаточно неожиданно. Но как игрок, со своими качествами и мозгами он подходит Боруссии на все 100
Ответить
VIKING107
1441129605
ребята,вы определитесь что ли! в ленте говорте что с кокориным никто не общался о переходе, в статье что им арсенал интересовался. где правда брат?
Ответить
Главные новости
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
Фото«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
5
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
51
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
3
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+