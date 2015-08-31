«Зенит» ищет замену Виллаш-Боашу, матч Россия - Швеция могут не показать по ТВ. Дайджест событий дня

<p><em>Петербургский «Зенит» хочет пригласить на пост главного тренера Юргена Клоппа. Ванкер сменил «Динамо» на «Рому». Билялетдинову предложили покинуть «Рубин». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Моутинью не планирует переходить в «Зенит»</strong></span></p> <p>Полузащитник "Монако" Жоао Моутинью не планирует покидать французский клуб в это трансферное окно. Ранее сообщалось, что интерес к португальцу проявлял "Зенит".</p> <p>В случае если петербуржцы смогут договориться с "Монако" о переходе 28-летнего хавбека, клуб покинет Аксель Витсель, на которого претендует "Милан". Напомним, бельгиец не планирует продлевать с командой из Санкт-Петербурга истекающий через год контракт.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Билялетдинову предложено добровольно уйти в отставку</strong></span></p> <p>Сегодня временно исполняющий обязанности президента Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил президенту ФК "Рубин" Валерию Сорокину и главному тренеру команды Ринату Билялетдинову добровольно сложить с себя полномочия по управлению клубом – в связи с низким уровнем игры команды, сообщается на официальном сайте республики.</p> <p>Вопрос дальнейшего управления ФК "Рубин" будет рассмотрен на ближайшем заседании Попечительского совета клуба.</p> <p>Напомним, после семи туров чемпионата России "Рубин" с тремя набранными очками находится в "зоне вылета".</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440874">Онлайн трансферного окна</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Спартак» интересуется Ионовым</strong></span></p> <p>Известный футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что ряд ведущих российских клубов проявляют интерес к полузащитнику московского "Динамо" Алексею Ионову. Среди претендентов на 26-летнего хавбека он назвал "Спартак".</p> <p>"Ионов на этой неделе являлся объектом интереса ведущих российских клубов, не одного. В частности, "Спартака", - сказал Ткаченко в эфире программы "90 минут плюс" на телеканале "Наш футбол".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ванкер стал игроком «Ромы»</strong></span></p> <p>Полузащитник Вильям Ванкер перешел из московского "Динамо" в "Рому". Ранее сообщалось, что сумма трансфера должна составить около трех миллионов евро. В субботу француз прошел медобследование в римском клубе.</p> <p> Французом интересовался также "Наполи", но "Рома" предложила москвичам более выгодные условия.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Витсель останется в «Зените»</strong></span></p> <p>Полузащитник Аксель Витсель не покинет "Зенит" в это трансферное окно. Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.</p> <p>"Бельгиец остается игроком "Зенита", сумма отступных за него уже не раз озвучивалась и составляет 100 миллионов евро", - сказали в пресс-службе "Зенита".</p> <p>Ранее сообщалось, что Витсель до конца летнего трансферного окна перейдет в один из европейских клубов. Интерес к игроку проявляют итальянские "Милан" и "Ювентус", а также английский "Тоттенхэм".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Рязанцев близок к переходу из «Зенита» в «Динамо»</strong></span></p> <p>Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Рязанцев станет игроком московского "Динамо". Детали сделки пока остаются неизвестными.</p> <p>Напомним, Рязанцев провел за "Зенит" в общей сложности 43 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441054484_image.orig.75684.jpg" style="height:450px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матч Россия – Швеция может быть не показан в России</strong></span></p> <p>«Первый канал» и ВГТРК лишились прав на показ отборочных матчей к чемпионату Европы-2016.</p> <p>Существует вероятность, что матч между сборными России и Швеции не будет показан ни по одному из телеканалов из-за неуплаты необходимых средств.</p> <p>Однако УЕФА может вернуть права на трансляцию, в том случае, если платеж будет выполнен.</p> <p>Матчи сборной России против сборных Швеции и Лихтенштейна пройдут соответственно 5 сентября в Москве и 8 сентября в Вадуце.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Каземиро останется в «Реале» до 2021 года</strong></span></p> <p>Мадридский "Реал" продлил контракт с бразильским полузащитником Каземиро. Новое соглашение рассчитано до 2021 года.</p> <p>Прошлый сезон футболист провел в аренде в "Порту", где отметился 3 мячами и 3 результативными передачами в 28 матчах.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Вольфсбург» оформил трансфер Дракслера</strong></span></p> <p>Полузащитник "Шальке-04" Юлиан Дракслер перешел в "Вольфсбург". Игрок подписал контракт с "волками" до 2020 года.</p> <p>Дракслер сыграл за "Шальке" 162 матча, в которых забил 30 мячей.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441054037_CNv3NDsWwAAjrSg.jpg" style="height:449px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Янузай подписал контракт с «Боруссией» Дортмунд</strong></span></p> <p>Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай стал игроком дортмундской "Боруссии". 20-летний игрок будет выступать за немецкий клуб под девятым номером.</p> <p>В этом сезоне он сыграл в двух матчах и отметился забитым голом.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Неста возглавил «Майами»</strong></span></p> <p>Экс-игрок сборной Италии Алессандро Неста стал главным тренером команды МЛС "Майами", сообщает официальный сайт клуба.</p> <p>Для легендарного защитника это первый опыт в тренерской карьере. Последним клубом Несты был индийский "Ченнай Титанс".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ЦСКА подтвердил трансфер Амира Натхо</strong></span></p> <p>Сегодня ЦСКА заключил контракт с 19-летним полузащитником Амиром Натхо. Соглашение подписано по схеме "1+3". Натхо будет внесен в заявку красно-синих на чемпионат России и Лигу чемпионов.</p> <p>Амир Натхо родился в Майкопе и является гражданином России. Последним клубом полузащитника была "Барселона". В столице Каталонии он выступал за вторую команду, которая в прошлом сезоне играла в Сегунде.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Чичарито стал игроком «Байера»</strong></span></p> <p>"Манчестер Юнайтед" и "Байер" подтвердили переход мексиканского форварда Чичарито.</p> <p>Игрок сегодня подписал трехлетний контракт с "аптекарями". Сумма трансфера составила 9 миллионов фунтов. В "Байере" нападающий будет выступать под номером 7.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441054284_news.72555.1176x750.jpg" style="height:459px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Зенит» ведет переговоры с Клоппом</strong></span></p> <p>"Зенит" ведет переговоры с экс-тренером дортмундской "Боруссии" Юргеном Клоппом. Руководство петербургского клуба обратилось к кандидатуре немецкого специалиста после возникновения разногласий с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем.</p> <p>Португалец готов покинуть "Зенит", но пока руководство клуба не отпускает тренера из-за солидной неустойки, которая положена ему по контракту.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Спартак» отдал Яковлева в аренду «Крыльям»</strong></span></p> <p>"Спартак" и "Крылья Советов" достигли договоренности о переходе нападающего Павла Яковлева в самарский клуб на правах аренды. Соглашение действует до 31 мая 2016 года.</p> <p>Отметим, прошлый сезон Яковлев заканчивал в саранской "Мордовии", а за "Спартак" провел восемь матчей.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Динамо» отказалось отпускать Кокорина в «Арсенал»</strong></span></p> <p>Московское "Динамо" отказалось отпускать нападающего Александра Кокорина в аренду в лондонский "Арсенал".</p> <p>"Канониры" хотели взять игрока в аренду на один год, после чего могли выкупить контракт. Кокорин дал свое согласие на переход, но динамовцы ответили отказом.</p> <p>Соглашение нападающего с московским клубом истекает летом 2016 года, поэтому зимой он может вести переговоры с другими клубами и подписывать предварительный контракт.</p>