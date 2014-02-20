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Ринат Билялетдинов
Новости
Ринат Билялетдинов - новости
Россия
17 августа 1959 (67)
Тренер
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Новости
Публикации
Раскрыта причина быстрого увольнения Билялетдинова из «Спартака» К
12 июля
4
Билялетдинов прокомментировал быстрое увольнение из «Спартака» К
12 июля
1
Фото
Билялетдинов покинул «Спартак» К спустя 46 дней
10 июля
4
Билялетдинов прокомментировал назначение в клуб Первой лиги
27 мая
Ринат Билялетдинов после трехлетней паузы возглавил команду из Первой лиги
25 мая
1
Билялетдинов отреагировал на пожизненное отстранение Садыгова от футбола
5 марта
1
Билялетдинов связал бан российского спорта с нацизмом
20 февраля
14
Билялетдинов – о переходе Дивеева: «Зенит» обезглавил конкурента, это системная работа»
13 января
6
Билялетдинов: «Станкович сделал маленькую хитрость»
2025.11.08 01:20
5
Билялетдинов: «Спартак» выбыл из золотой гонки»
2025.11.04 23:23
9
Билялетдинов объяснил, что не так с «Динамо» при Карпине
2025.11.02 14:06
Смелый прогноз Билялетдинова на матч «Зенит» – «Локомотив»
2025.11.01 18:51
6
Билялетдинов – о будущем тренере «Спартака»: «Откуда вы его выкопали?»
2025.10.21 22:10
4
Билялетдинов определил сильнейшего российского форварда
2025.10.11 21:14
1
Билялетдинов объяснил «Зениту», что делать с Семаком на фоне невыразительного старта сезона
2025.08.16 09:52
3
Билялетдинов сказал, при каком условии рекорд Дзюбы в сборной России побьют в 2030 году
2025.03.21 19:40
Ринат Билялетдинов сказал, какой игрок нужен «Локомотиву»
2025.02.09 16:30
2
Билялетдинов: «Спартак» весной опять будет кувыркаться»
2024.12.11 16:53
12
Билялетдинов объяснил спад «Зенита»
2024.12.11 14:47
Билялетдинов объяснил спад в игре Батракова
2024.12.04 23:11
1
«Семак и Галактионов не хуже Манчини и Спаллетти»: Билялетдинов выступил против иностранных тренеров в РПЛ
2024.10.10 15:28
1
Ринат Билялетдинов сказал, лояльны ли судьи к «Локомотиву»
2024.08.27 08:29
Ринат Билялетдинов назвал условие снижения результативности Глушенкова
2024.08.09 11:33
2
Ринат Билялетдинов объяснил, почему Глушенков не понадобился «Спартаку»
2024.08.05 08:09
10
Ринат Билялетдинов сказал, что может помешать «Зениту» в суперфинале Кубка России с «Балтикой»
2024.05.30 15:25
10
Билялетдинов: «Локомотиву» нужны системные изменения»
2024.04.04 20:00
Ринат Билялетдинов объяснил, почему «Краснодар» не удержится на первом месте в РПЛ
2024.02.28 10:56
Билялетдинов спрогнозировал, удержится ли «Краснодар» на первом месте
2024.02.27 22:43
3
Ринат Билялетдинов: «По игре «Оренбург» должен остаться в РПЛ. У «Ахмата» ситуация сложнее»
2024.01.03 11:04
1
Ринат Билялетдинов назвал игрока-достояние РПЛ
2023.11.19 17:43
1
2
3
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