Ринат Билялетдинов назвал игрока-достояние РПЛ

Российский тренер Ринат Билялетдинов подвел итоги первого круга РПЛ. Он считает, что лучшим игроком чемпионата стал Джон Кордоба, а лучшим тренером – Владимир Ивич. Оба из «Краснодара».
«Лучший игрок первого круга – Кордоба, он – достояние чемпионата России.
Лучший тренер – Ивич. Импонирует его стиль поведения – есть эмоциональные и флегматичные моменты, умудренный опытом специалист.
И нужно выделять саму командную игру «Краснодара». Она, может, и не такая изящная, как когда-то, но многое подстроено под Кордобу, хорошие фланги. Оптимальная расстановка для их сильных качеств, что позволяет команде держаться на высоком уровне», – сказал Билялетдинов.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая «Зенит» на 2 очка.
- Кордоба забил 7 голов в 15 матчах.
Источник: «РБ Спорт»