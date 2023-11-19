Ринат Билялетдинов назвал игрока-достояние РПЛ

Российский тренер Ринат Билялетдинов подвел итоги первого круга РПЛ. Он считает, что лучшим игроком чемпионата стал Джон Кордоба, а лучшим тренером – Владимир Ивич. Оба из «Краснодара».

«Лучший игрок первого круга – Кордоба, он – достояние чемпионата России.

Лучший тренер – Ивич. Импонирует его стиль поведения – есть эмоциональные и флегматичные моменты, умудренный опытом специалист.

И нужно выделять саму командную игру «Краснодара». Она, может, и не такая изящная, как когда-то, но многое подстроено под Кордобу, хорошие фланги. Оптимальная расстановка для их сильных качеств, что позволяет команде держаться на высоком уровне», – сказал Билялетдинов.