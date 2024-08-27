Ринат Билялетдинов сказал, лояльны ли судьи к «Локомотиву»

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о лидерстве команды после шести туров чемпионата России.

– Готов ли «Локомотив» бороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Почему бы и нет? Время покажет. Тут не угадаешь, футбол такая вещь, что сегодня все хорошо, а завтра – не очень. Кроме «Зенита» никто не будет бороться за чемпионство? А «Спартак», «Динамо», «Краснодар»… Все еще в стадии разгона, хотя пятая часть чемпионата уже позади.

– Можно ли сказать, что судьи очень лояльны к «Локомотиву»?

– Обсуждают всегда. Есть две стороны: одни довольны, а другие – нет. Это естественно. Кто-то говорит, что мяч случайно попал в руку, а кто-то, что была игра рукой. Это все на усмотрение судьи.

Лояльность к «Локомотиву» можно и усмотреть при желании. Но в следующей игре все, наоборот, может поменяться. Чтобы все были довольны судейством, работа арбитров должна быть высококачественной и моментально, VAR должен постоянно работать, а также необходима единая трактовка моментов.