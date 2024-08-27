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Ринат Билялетдинов сказал, лояльны ли судьи к «Локомотиву»

27 августа 2024, 08:29

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о лидерстве команды после шести туров чемпионата России.

– Готов ли «Локомотив» бороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Почему бы и нет? Время покажет. Тут не угадаешь, футбол такая вещь, что сегодня все хорошо, а завтра – не очень. Кроме «Зенита» никто не будет бороться за чемпионство? А «Спартак», «Динамо», «Краснодар»… Все еще в стадии разгона, хотя пятая часть чемпионата уже позади.

– Можно ли сказать, что судьи очень лояльны к «Локомотиву»?

– Обсуждают всегда. Есть две стороны: одни довольны, а другие – нет. Это естественно. Кто-то говорит, что мяч случайно попал в руку, а кто-то, что была игра рукой. Это все на усмотрение судьи.

Лояльность к «Локомотиву» можно и усмотреть при желании. Но в следующей игре все, наоборот, может поменяться. Чтобы все были довольны судейством, работа арбитров должна быть высококачественной и моментально, VAR должен постоянно работать, а также необходима единая трактовка моментов.

  • «Локомотив» набрал 15 очков, у занимающего второе место «Зенита» – 14 баллов. У «Краснодара» и «Динамо» по 12 очков, у «Спартака» – 11.
  • Красно-зеленые были последней командой, которая побеждала в РПЛ (сезон-2017/18) перед шестью подряд титулами петербуржцев.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Локомотив Билялетдинов Ринат
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