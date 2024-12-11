Билялетдинов объяснил спад «Зенита»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал последние результаты «Зенита».

«Играли они хорошо, выносили соперников по 4:0, по 5:0. Но потом что-то сломалось. Обычно наступает успокоение, какое-то самолюбование. Все поглощают хвалебные оды, эпитеты и прочее. А это как мeд обволакивает команду, и всe утрачивается.

Расчeт был, наверное, на опытных легионеров, что они вытянут команду в период спада. Но они в «Зените», наверное, уже в какой-то степени устали от чемпионства», – сказал Билялетдинов.

У команды 2 поражения подряд.

«Зенит» потерял лидерство в РПЛ.

Команда борется за 7-й титул РПЛ подряд.

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