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    Билялетдинов объяснил спад «Зенита»

    Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал последние результаты «Зенита».

    «Играли они хорошо, выносили соперников по 4:0, по 5:0. Но потом что-то сломалось. Обычно наступает успокоение, какое-то самолюбование. Все поглощают хвалебные оды, эпитеты и прочее. А это как мeд обволакивает команду, и всe утрачивается.

    Расчeт был, наверное, на опытных легионеров, что они вытянут команду в период спада. Но они в «Зените», наверное, уже в какой-то степени устали от чемпионства», – сказал Билялетдинов.

    • У команды 2 поражения подряд.
    • «Зенит» потерял лидерство в РПЛ.
    • Команда борется за 7-й титул РПЛ подряд.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Татар-информ»

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    11.12.2024 14:47
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    Комментарии (2)
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    Литейный 4 (returned)
    1733928029
    Спад произошёл после травм. Одновременно Латышёнок, Вендел и Глушенков выбыли. Вендел после этого толком не играет, Глушенков бережёт свою руку и осторожничает. Латышёнок после травмы не спасает. Восстановятся и будут драть всех. Зенит чемпион. Гыгыгы
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    Айболид
    1733928897
    Распустились мильёнеры ! Порция волшебных п.здюлей взбодрит этих игрочишек , как пить дать .
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