Ринат Билялетдинов сказал, какой игрок нужен «Локомотиву»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Ринат Билялетдинов объяснил, почему клуб не слишком активен зимой на трансферном рынке.
– Почему «Локомотив» никого не покупает? «Зенит» и «Спартак» уже подсуетились в этом плане.
– Трансферы делаются в тишине. А на публику выносится дезинформация, типа того, что клуб рассматривает, следит за кем-то. Мне очень еще нравится журналистский прием, когда СМИ сообщают: «Зубило» и «Дробило» спорят друг с другом за какого-то Болта. Ну скажем так, чтобы никого не обижать. Потом выясняется, что никто ни с кем не спорит, просто надо набить игроку цену.
– Но все же на одном Батракове «Локо» далеко не уедет.
– Батраков не нападающий. А вот ехать на Сулейманове и Воробьеве действительно долго не получится. Потеря формы – и все. В матчах с «Химками» команда и так потеряла шесть очков и выглядела очень неубедительно, проиграв дважды.
Поэтому, конечно, нужен форвард. Причем – креативный, подвижный, цепляющий мячи, способный разобраться в штрафной с защитником. Но это в принципе типаж латиноса. У нас таких не найдешь, я многих молодых форвардов просматриваю. У них нет такой пластики, движений или «соображалки».
– Тоже в Трининаде и Тобаго надо искать, как «Спартак» сделал, купив Ливая Гарсию? Хотя тот в Греции играл.
– Возможно! Не в Бразилии и в Аргентине, где все агенты «чешут», а в другой стране. Может, скауты «Локо» уже в Тринидаде. Единственное, я не советовал бы покупать в Азии, в Японии или Корее. Там, конечно, бывают интересные ребята, даже в АПЛ играют, но все равно это, как правило, – «добавочный» вариант, приложение к чему-то.
- В январе «Локомотив» подписал контракт с 18-летним вингером Русланом Мялковским и 19-летним хавбеком Вадимом Арутюняном из «Арсенала» (Беларусь). Оба игрока пока продолжат выступление в команде из Дзержинска на правах аренды.
- 27-летний тринидадский нападающий Ливай Гарсия перешел в «Спартак» из АЕКа за 18,7 миллиона евро без учета бонусов.