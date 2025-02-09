Ринат Билялетдинов сказал, какой игрок нужен «Локомотиву»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Ринат Билялетдинов объяснил, почему клуб не слишком активен зимой на трансферном рынке.

– Почему «Локомотив» никого не покупает? «Зенит» и «Спартак» уже подсуетились в этом плане.

– Трансферы делаются в тишине. А на публику выносится дезинформация, типа того, что клуб рассматривает, следит за кем-то. Мне очень еще нравится журналистский прием, когда СМИ сообщают: «Зубило» и «Дробило» спорят друг с другом за какого-то Болта. Ну скажем так, чтобы никого не обижать. Потом выясняется, что никто ни с кем не спорит, просто надо набить игроку цену.

– Но все же на одном Батракове «Локо» далеко не уедет.

– Батраков не нападающий. А вот ехать на Сулейманове и Воробьеве действительно долго не получится. Потеря формы – и все. В матчах с «Химками» команда и так потеряла шесть очков и выглядела очень неубедительно, проиграв дважды.

Поэтому, конечно, нужен форвард. Причем – креативный, подвижный, цепляющий мячи, способный разобраться в штрафной с защитником. Но это в принципе типаж латиноса. У нас таких не найдешь, я многих молодых форвардов просматриваю. У них нет такой пластики, движений или «соображалки».

– Тоже в Трининаде и Тобаго надо искать, как «Спартак» сделал, купив Ливая Гарсию? Хотя тот в Греции играл.

– Возможно! Не в Бразилии и в Аргентине, где все агенты «чешут», а в другой стране. Может, скауты «Локо» уже в Тринидаде. Единственное, я не советовал бы покупать в Азии, в Японии или Корее. Там, конечно, бывают интересные ребята, даже в АПЛ играют, но все равно это, как правило, – «добавочный» вариант, приложение к чему-то.