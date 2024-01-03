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    • Ринат Билялетдинов: «По игре «Оренбург» должен остаться в РПЛ. У «Ахмата» ситуация сложнее»

    Ринат Билялетдинов: «По игре «Оренбург» должен остаться в РПЛ. У «Ахмата» ситуация сложнее»

    Известный российский тренер Ринат Билялетдинов оценил шансы «Факела», «Оренбурга» и «Ахмата» в борьбе в зоне стыковых матчей.

    «Факел» играет на пределе своих возможностей, но их уровень повышается. С каждой победой к ним приходит уверенность. У «Оренбурга» есть нестандартные футболисты. Команда держится на них. По игре «Оренбург» должен остаться в РПЛ.

    У «Ахмата» ситуация сложнее. Там опытная команда, но футболисты виноваты в результатах. В игре с «Пари НН» в начале сезона было что-то похожее на разгильдяйство. «Ахмат» должен выбраться, но это будет очень тяжело сделать. Не в Ташуеве было дело в начале сезона», – сказал Билялетдинов.

    • После 18 туров «Факел» занимает 11-е место с 21 очком. «Ахмат» идет на 13-й позиции с 17 очками, а «Оренбург» на 14-й с 15 очками.
    • Билялетдинов возглавлял в РПЛ «Рубин» и «СКА-Хабаровск», был и.о. главного тренера в «Локомотиве» и «Химках».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.01.2024 11:04
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1704270635
    Кадыров не позволит Ахмату вылетить. В РФСе обо...тся, проведут любые реформы , но клуб будет в РПЛ.
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