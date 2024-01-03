Ринат Билялетдинов: «По игре «Оренбург» должен остаться в РПЛ. У «Ахмата» ситуация сложнее»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов оценил шансы «Факела», «Оренбурга» и «Ахмата» в борьбе в зоне стыковых матчей.

«Факел» играет на пределе своих возможностей, но их уровень повышается. С каждой победой к ним приходит уверенность. У «Оренбурга» есть нестандартные футболисты. Команда держится на них. По игре «Оренбург» должен остаться в РПЛ.

У «Ахмата» ситуация сложнее. Там опытная команда, но футболисты виноваты в результатах. В игре с «Пари НН» в начале сезона было что-то похожее на разгильдяйство. «Ахмат» должен выбраться, но это будет очень тяжело сделать. Не в Ташуеве было дело в начале сезона», – сказал Билялетдинов.