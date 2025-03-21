Билялетдинов сказал, при каком условии рекорд Дзюбы в сборной России побьют в 2030 году

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о том, что Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной.

Форвард «Акрона» забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова.

«Дзюба сделал своe дело, может уходить. Если бы не забил Гренаде, задержался бы и на матч с Замбией.

Я вообще только из прессы узнал, что он рекорд побил. Ну, забил и забил. Считаю, его рекорд в чемпионате ценнее, чем рекорд за сборную России.

Кержаков тоже мог бы забить Брунею или Гренаде, у него были бы шансы увеличить личное достижение.

Гол Гренаде не может сравниться с голом Германии или Англии. Как вообще можно сравнить гол Павлюченко в ворота Англии в 2007 году с голом Дзюбы Гренаде?

Но теперь Дзюба – рекордсмен. Если сборная России дальше будет играть с такими командами, то лет через пять рекорд Дзюбы может пасть», – считает Билялетдинов.