Билялетдинов определил сильнейшего российского форварда

Вчера, 21:14
1

Бывший тренер «Локомотива», «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил уровень форварда москвичей Дмитрия Воробьева.

«Воробьeв прибавил в этом сезоне. Помогла конкуренция с появлением Николая Комличенко, у него накапливается игровой опыт. При правильном самоанализе это помогает двигаться вперeд.

Сейчас это лучший российский нападающий. Он интереснее Сергеева и остальных, не называя фамилий. Не случайно он попал в сборную России. На него могут обратить внимание европейские клубы, но зависит от уровня чемпионата, стиля команды. Почему бы и нет, если за ним следят и сделают предложение. За футболистом должны приходить, а не навязывать его», – считает Билялетдинов.

  • 27-летний Воробьев накануне забил за сборную России Ирану (2:1).
  • Футболист стоит 5 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у Дмитрия 10 матчей, 6 голов, 2 ассиста.

Воробьев пожаловался на сборную Ирана 4
Иран «раскатал» сборную России и сравнял счет в Волгограде 2
Символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии Радимова 3
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Воробьев Дмитрий Билялетдинов Ринат
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1760211097
Зависимый игрок,типичный "наконечник копья".Мог проявить себя в любой команде,из пятёрки с атакующим стилем,где есть "подносчики патронов".И Комличенко вряд ли сыграл тут важную роль.А вот стиль "Локо" и взросление,накопление опыта-да.
Ответить
