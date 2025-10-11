Билялетдинов определил сильнейшего российского форварда

Бывший тренер «Локомотива», «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил уровень форварда москвичей Дмитрия Воробьева.

«Воробьeв прибавил в этом сезоне. Помогла конкуренция с появлением Николая Комличенко, у него накапливается игровой опыт. При правильном самоанализе это помогает двигаться вперeд.

Сейчас это лучший российский нападающий. Он интереснее Сергеева и остальных, не называя фамилий. Не случайно он попал в сборную России. На него могут обратить внимание европейские клубы, но зависит от уровня чемпионата, стиля команды. Почему бы и нет, если за ним следят и сделают предложение. За футболистом должны приходить, а не навязывать его», – считает Билялетдинов.