Ринат Билялетдинов назвал условие снижения результативности Глушенкова

Бывший тренер «Рубина», «Локомотива» и «Химок» оценил выступления новобранца «Зенита» Максима Глушенкова в этом сезоне.

– Вы поняли, почему все-таки «Локомотив» так легко расстался с Глушенковым – своим лучшим игроком в прошлом сезоне?

– Дело только в финансах. Это главенствующий фактор. «Локомотив» все-таки не та команда, чтобы переход из нее можно было объяснить только желанием бороться за высокие места на новом месте… Тем более, как я понимаю, у Глушенкова в контракте существовала определенная сумма отступных.

– Но, возможно, Глушенков стоит и больше 600 миллионов рублей, выплаченных питерским клубом.

– Я бы не стал пока спешить с выводами. Деньги сейчас имеют огромное значение. Век футболиста очень короток. Когда он заканчивается, все говорят, что карьера пролетела как один миг. Только недавно было 17-18 и, казалось, что все впереди, а теперь уже за 30 и пора заканчивать, думать о том, что делать вне футбольного поля. Поэтому осуждать Глушенкова, говорить, что он погнался за длинным рублем, забыл про патриотизм, не стоит. Время такое. Это в СССР не было особой разницы в зарплатах между командами.

– А почему вдруг Глушенков раскрылся в качестве бомбардира в «Зените»? В «Локомотиве» от него, прежде всего, ожидали результативных передач.

– Думаю, что в «Зените» тоже не ждали от Глушенкова такой результативности. Это стало сюрпризом. Да и все команды РПЛ в шоке, наверное, прибывают. Но вообще его действия встраиваются в конструкцию игры сине-бело-голубых. Хотя все это просчитать, конечно, сложно.

– Можно ли сказать, что Глушенков для российского чемпионата уже превратился в главную звезду?

– Чтобы стать топ-игроком, трех туров мало. Удачные периоды случаются у многих футболистов, когда они забивают. Кажется, вот-вот станет звездой, а дальше начинается голевая засуха. Бомбардиры – люди зависимые. Если игра у команды как-то замедляется, то шансов отличиться у «забивалы» становится меньше. У Глушенкова переменчивая позиция на поле – он то здесь, то там. И в этом его сила, Максим не привязан к жесткой схеме.

– Исполняет роль свободного художника?

– Похоже. Но сейчас, как показал чемпионат Европы, даже лучшим сборным трудно правильно просчитать соперника. В любом случае, думаю, сейчас аналитические отделы клубов РПЛ сидят и думают, как построить свою оборону так, чтобы через нее не влетало четыре-пять голов от чемпиона. В том числе и о том, как остановить Глушенкова. Уверяю вас, работа там идет серьезная. Можно попробовать закрыться, уйти в свою «раковину», а можно прессинговать, как «Ростов», только с другими акцентами. Всегда есть варианты.

– Без сомнений.

– Уверен, что найдут какое-то противодействие, чтобы интерес к чемпионату не упал у болельщиков в самом начале. Иначе останется только борьба за серебряные и бронзовые медали. А еще аутсайдеры будут выбирать между собой, кто не вылетит из Премьер-лиги. Но концовка прошлого сезона не дает покоя. Хочется повторения. Чтобы интрига сохранялась – и в кубке, и в чемпионате. А пока заметнее угроза, что интерес к турниру исчезнет через пять-шесть туров. И понятно из-за чего.

– После такого страта Глушенкова пошли разговоры, что «Зенит» может обойтись без Вендела и Клаудиньо, поскольку российский полузащитник способен их заменить. Так ли это?

– Нет, конечно, если Клаудиньо и тем более Вендел, покинут «Зенит», то команда утратит свой нынешний атакующий потенциал, который позволяет обыгрывать соперников с крупным счетом. Да и результативность Глушенкова упадет до той, которая была у него в «Локомотиве». Сто процентов. Рядом окажутся российские партнеры. Они добротные, но изюминка латиноамериканская уйдет.