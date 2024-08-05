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  • Ринат Билялетдинов объяснил, почему Глушенков не понадобился «Спартаку»

Ринат Билялетдинов объяснил, почему Глушенков не понадобился «Спартаку»

5 августа 2024, 08:09
10

Бывший тренер «Локомотива», «Рубина», «СКА-Хабаровск» и «Химок» Ринат Билялетдинов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

– Бывает так, что нужный винтик в механизме появился – и заработало. Конечно, в других клубах его тоже хотели раскрыть, но убери некоторых партнeров – и изменится конструкция игры. Кажется, вроде ничего не поменялось, но изменился стиль команды и еe подход в атакующих действиях.

– Почему не пригодился в «Спартаке»?

– Не забудьте возрастную категорию. Вполне возможно, что сработал именно этот фактор. Игрок впитывал в себя и вот начал выдавать. Сам он ещe был в стадии развития. Хотя он и сейчас продолжает в этой стадии пребывать. Игрок всегда развивается, если не останавливается сам.

– Если не начнeтся звeздная болезнь, что ждeт Максима?

– Соперники будут пытаться его нейтрализовать, будут смотреть, изучать, а он будет развиваться. Интересно будет за этим посмотреть. Одно из его достоинств – это умение наказывать соперников за ошибки.

  • 25-летний Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. В 5 матчах за петербуржцев он забил 8 голов и отдал 1 голевой пас.
  • Он принадлежал «Спартаку» в 2019–2022 годах.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушенков Максим Билялетдинов Ринат
Комментарии (10)
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DVOK68
1722837059
Тренера не проведёшь,он сердцем видит...
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alefreddy
1722839634
был в команде ничем не проявивший потому и по арендам.А сколько таких подающих надежд.И где теперь как Федун назвал будущего Месси
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DOCTOR PENALTY
1722843326
Глушенкова есть за что похвалить. НО перехваливать - что сейчас происходит - ну, никак не надо, по некоторым моментам видно, что он плывёт. Кому нужен второй Дзюба?...
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Spirit_78
1722853200
Просто СпаМ на Глушенкове не смог бы столько бабла попилить, сколько на бонгондах и прочих дезеувах получается.
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Nitup
1722860038
Дебилизм руководства Спартака уже давно не обсуждается, как и аналогичные качества Абаскаля. Можно вспомнить Хвичу в Рубине. Что, он тоже там "развивался"? Оказывается, он "развился" до уровня звезды европейского футбола, а ни Спартаку,ни Бздиниту, ни ЦСКА, никому другому в России оказался не нужен. И вот мусолят бывшие "маленькие члены сборной России" всë подряд на мусорном канале Матч-ТВ, не понимая, что обосрались очень жидко...
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