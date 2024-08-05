Ринат Билялетдинов объяснил, почему Глушенков не понадобился «Спартаку»

Бывший тренер «Локомотива», «Рубина», «СКА-Хабаровск» и «Химок» Ринат Билялетдинов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

– Бывает так, что нужный винтик в механизме появился – и заработало. Конечно, в других клубах его тоже хотели раскрыть, но убери некоторых партнeров – и изменится конструкция игры. Кажется, вроде ничего не поменялось, но изменился стиль команды и еe подход в атакующих действиях.

– Почему не пригодился в «Спартаке»?

– Не забудьте возрастную категорию. Вполне возможно, что сработал именно этот фактор. Игрок впитывал в себя и вот начал выдавать. Сам он ещe был в стадии развития. Хотя он и сейчас продолжает в этой стадии пребывать. Игрок всегда развивается, если не останавливается сам.

– Если не начнeтся звeздная болезнь, что ждeт Максима?

– Соперники будут пытаться его нейтрализовать, будут смотреть, изучать, а он будет развиваться. Интересно будет за этим посмотреть. Одно из его достоинств – это умение наказывать соперников за ошибки.

25-летний Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. В 5 матчах за петербуржцев он забил 8 голов и отдал 1 голевой пас.

Он принадлежал «Спартаку» в 2019–2022 годах.

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