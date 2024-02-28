Ринат Билялетдинов объяснил, почему «Краснодар» не удержится на первом месте в РПЛ

Бывший тренер «Локомотива», «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов считает, что «Краснодар» откатится вниз с первой позиции в РПЛ.

– Вспоминая концовку первой части сезона, такой элемент удачи сможет помочь «Краснодару» в итоге опередить «Зенит»?

– «Краснодар» не удержится на первом месте. «Локомотив» и «Динамо» в ближайшем туре определят, кто погонится за «Краснодаром». Маятник всегда качается в обе стороны, и потеря очков гарантирована всем. У «Краснодара» не хватит глубины состава на оставшиеся 12 туров.

«Зенит» сделал очень грамотный ход, обескровив атакующий ресурс «Краснодара» – они теперь не смогут ориентироваться на Ахметова. Он не всегда выходил в основе, но с замены усиливал, что давало вариативность.

Двух трансферов может быть недостаточно, а играя с надрывом можно не получить результат. Креатива, который терять нельзя, у «Краснодара» меньше, чем у «Зенита». Два-три тура – и они покатятся вниз. Причем сильно, третья строчка может быть за счастье.

«Зенит» может вернуть первое место уже в игре со «Спартаком», и интрига через пару туров станет затухать», – сказал Билялетдинов.