Билялетдинов: «Локомотиву» нужны системные изменения»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов отреагировал на ситуацию в клубе.

Накануне москвичи вылетели из Фонбет Кубка России от «Урала» (0:1).

Главный тренер Михаил Галактионов хочет уйти в отставку.

Его могут заменить Станислав Черчесов или Марко Николич.

«Вылет из Фонбет Кубка России – это повод для встречи главного тренера и руководства. То, что Галактионов хочет покинуть команду – просто домыслы и версии. Нужны системные изменения. Смену состава тоже нужно обсуждать», – сказал Билялетдинов-старший.