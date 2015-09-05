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Владимир Путин требует ужесточения лимита. Дайджест событий дня

<p><em>Курбан Бердыев может снова руководить «Рубином». «Газпром» снова начнет финансировать РФС. Владимир Путин считает, что лимит в Премьер-лиге надо ужесточить. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Зенит» не хочет разрывать контракт с Кержаковым из-за выплаты неустойки</strong></span></p> <p>Нападающий <strong><a href="https:///player/2114">Александр Кержаков</a></strong> не может договориться с <a href="https:///teams/zen">"Зенитом"</a> о расторжении контракта. Футболист хочет получить свою годовую заработную плату, составляющую три миллиона евро после выплаты налогов, целиком, а клуб пытается значительно сократить сумму выплаты.</p> <p>Вопрос дальнейшего трудоустройства Кержакова обсудили новый президент РФС Виталий Мутко и генеральный директор ФК "Зенит" Максим Митрофанов по окончании внеочередной конференции РФС.</p> <p>— Он просится ко мне на работу, но ведь ему только 31 год, он еще может играть, — говорит Мутко.</p> <p>— Я с Сашей [Кержаковым] переговорю, скажу, чтобы он к вам подъехал, — ответил гендиректор "Зенита" Митрофанов.</p> <p><strong>— А что у него там с контрактом?</strong> — продолжил диалог президент РФС.</p> <p>— Все обсуждаемо, но мы, конечно, не готовы разрывать контракт на его условиях, — ответил представитель клуба. </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Президентом «Рубина» стал мэр Казани</strong></span></p> <p>Попечительский совет <a href="https:///teams/rub">"Рубина"</a> принял отставку  президента команды Валерия Сорокина и утвердил на этой должности мэра Казани Ильсура Метшина. Официально о решении будет объявлено в ближайшее время.</p> <p>Ранее врио президента Республики Татарстан  Рустам Минниханов предложил уйти в отставку президенту клуба Сорокину и главному тренеру команды Ринату Билялетдинову.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Неценко: «Сборная Швеции настроена на ничью. И это наш шанс»</strong></span></p> <p>Комментатор "России 2" и ведущий радио "Маяк" Александр Неценко в преддверии <a href="https:///online/66355">отборочного матча к ЧЕ-2016 Россия - Швеция</a> считает, что успеха добьется тот коллектив, которому он больше нужен.</p> <p>"Итог у предстоящего матча должен быть только один – победа сборной России. Только она оставляет нам реальные шансы на автоматическую квалификацию в финальную часть чемпионата Европы. Если мы сейчас уступим сопернику, то шансы отобраться на Евро-2016 без стыковых матчей будут крайне малы. Необходимо отметить, что у нас есть свои козыри: голодный до новых задач главный тренер, а не пенсионер в шезлонге, у нас есть игроки, которые наверняка будут раскрепощены и наконец-то вернутся к тем истокам, которые закладывали Хиддинк и Адвокат, т.е. к атакующей игре. Мы должны плясать именно от нее. Стоит помнить, что в футболе побеждает всегда тот, кому это больше всего необходимо. При всем уважении к шведам, им успех не так важен сейчас, они настроены на ничью. Надежда у наших сейчас как раз именно должна быть на победу, ведь мы уже приперты к стенке. Другого выбора у нас нет", - заявил Неценко.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441270" target="_blank"><strong>Александр Неценко: «У сборной России теперь есть тренер, а не пенсионер в шезлонге, как Фабио Капелло»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Россия 2» покажет матч Лихтенштейн – Россия в прямом эфире</strong></span></p> <p>Матч отборочного турнира ЧЕ-2016 между Лихтенштейном и <a href="https:///teams/rus">Россией</a> будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Россия 2", сообщил в Twitter комментатор Роман Трушечкин. Поединок пройдет 8 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441316" target="_blank"><strong>Александр Точилин: «Предпочел бы видеть в атаке сборной Смолова и Кокорина»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФС начнет сотрудничать с «Газпромом»</strong></span></p> <p>Глава РФС Виталий Мутко сообщил о планах по сотрудничеству с компанией "Газпром".</p> <p>"Есть ряд поручений от "Газпрома" по ряду других проектов, не буду их сейчас озвучивать. 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Россия. Премьер-лига Россия Рубин Анжи Зенит Россия Денисов Игорь Кержаков Александр Бердыев Курбан Слуцкий Леонид Билялетдинов Ринат Капелло Фабио Мутко Виталий
Комментарии (14)
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Carhartt
1441404548
Ужесточим лимит, чтоб зенит скупил оставшихся сильных российских игроков, а остальные лапу сосали, так еще и анжи пусть заплатит зениту, раз деньги есть. А про спонсора рфс я вообще молчу. Цирк, а не лига.
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Nesterenko
1441413941
Вообще надоел этот лимит, бывали и хуже времена, но про лимит так не говорили. У нас в России почему-то интересы сборной должны давить на РФПЛ, а это неправильно!
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liverpool-today
1441436648
Футбол вне политики должен быть, а чё то в последнее время всем политиканам кому не лень надо просунуть свою голову и охватить свой кусочек пиара. Видимо Путин при личной беседе затронул эту тему,а этот Шмутко решил всё наружу вытащить. Мол это не сугубо моя бредовая идея, а сам президент выдвигает. Ему бы в сериалах сниматься, а не футболом руководить. Хочет, на двух стульях усидеть. Хапуга он и есть. Да и всё руководство РФС продажные с.. и. Своего мнения как не было, так и нет. Единогласно проголосавали за это недоразумение, зато все остались на своих тёплых насиженных креслах. Да тот же Карпин или даже Бубнов намного лучше были бы на этом посту, хоть футболисты заслуженные.
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VityOk(Dynamo Kyiv)
1441443352
Не нужен никакой лимит.Если футболист талантлив то он попадет в основу и без лимита
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несгибаемый бурундук
1441447661
Нужны сделать потолок зарплат,а не без конца лимит трогать
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Serjinho
1441447781
думаю, путину не стоит лезть в футбол. пусть занимается тем, чем должен
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Бан
1441456861
Продукты иностранные запретили, теперь игроков понемногу запретят, а дальше что? Запрет на иностранные буквы?
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Нигма
1441485528
Этого не хватало,ему больше заняться не чем
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Sanches65
1441485848
ВВП лучше на экономику глаз положил...
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leo2011-12
1441584671
Путин-лучший друг физкультурников!
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