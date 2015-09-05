Владимир Путин требует ужесточения лимита. Дайджест событий дня

<p><em>Курбан Бердыев может снова руководить «Рубином». «Газпром» снова начнет финансировать РФС. Владимир Путин считает, что лимит в Премьер-лиге надо ужесточить. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Зенит» не хочет разрывать контракт с Кержаковым из-за выплаты неустойки</strong></span></p> <p>Нападающий <strong><a href="https:///player/2114">Александр Кержаков</a></strong> не может договориться с <a href="https:///teams/zen">"Зенитом"</a> о расторжении контракта. Футболист хочет получить свою годовую заработную плату, составляющую три миллиона евро после выплаты налогов, целиком, а клуб пытается значительно сократить сумму выплаты.</p> <p>Вопрос дальнейшего трудоустройства Кержакова обсудили новый президент РФС Виталий Мутко и генеральный директор ФК "Зенит" Максим Митрофанов по окончании внеочередной конференции РФС.</p> <p>— Он просится ко мне на работу, но ведь ему только 31 год, он еще может играть, — говорит Мутко.</p> <p>— Я с Сашей [Кержаковым] переговорю, скажу, чтобы он к вам подъехал, — ответил гендиректор "Зенита" Митрофанов.</p> <p><strong>— А что у него там с контрактом?</strong> — продолжил диалог президент РФС.</p> <p>— Все обсуждаемо, но мы, конечно, не готовы разрывать контракт на его условиях, — ответил представитель клуба. </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Президентом «Рубина» стал мэр Казани</strong></span></p> <p>Попечительский совет <a href="https:///teams/rub">"Рубина"</a> принял отставку президента команды Валерия Сорокина и утвердил на этой должности мэра Казани Ильсура Метшина. Официально о решении будет объявлено в ближайшее время.</p> <p>Ранее врио президента Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил уйти в отставку президенту клуба Сорокину и главному тренеру команды Ринату Билялетдинову.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Неценко: «Сборная Швеции настроена на ничью. И это наш шанс»</strong></span></p> <p>Комментатор "России 2" и ведущий радио "Маяк" Александр Неценко в преддверии <a href="https:///online/66355">отборочного матча к ЧЕ-2016 Россия - Швеция</a> считает, что успеха добьется тот коллектив, которому он больше нужен.</p> <p>"Итог у предстоящего матча должен быть только один – победа сборной России. Только она оставляет нам реальные шансы на автоматическую квалификацию в финальную часть чемпионата Европы. Если мы сейчас уступим сопернику, то шансы отобраться на Евро-2016 без стыковых матчей будут крайне малы. Необходимо отметить, что у нас есть свои козыри: голодный до новых задач главный тренер, а не пенсионер в шезлонге, у нас есть игроки, которые наверняка будут раскрепощены и наконец-то вернутся к тем истокам, которые закладывали Хиддинк и Адвокат, т.е. к атакующей игре. Мы должны плясать именно от нее. Стоит помнить, что в футболе побеждает всегда тот, кому это больше всего необходимо. При всем уважении к шведам, им успех не так важен сейчас, они настроены на ничью. Надежда у наших сейчас как раз именно должна быть на победу, ведь мы уже приперты к стенке. Другого выбора у нас нет", - заявил Неценко.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441270" target="_blank"><strong>Александр Неценко: «У сборной России теперь есть тренер, а не пенсионер в шезлонге, как Фабио Капелло»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Россия 2» покажет матч Лихтенштейн – Россия в прямом эфире</strong></span></p> <p>Матч отборочного турнира ЧЕ-2016 между Лихтенштейном и <a href="https:///teams/rus">Россией</a> будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Россия 2", сообщил в Twitter комментатор Роман Трушечкин. Поединок пройдет 8 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441316" target="_blank"><strong>Александр Точилин: «Предпочел бы видеть в атаке сборной Смолова и Кокорина»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФС начнет сотрудничать с «Газпромом»</strong></span></p> <p>Глава РФС Виталий Мутко сообщил о планах по сотрудничеству с компанией "Газпром".</p> <p>"Есть ряд поручений от "Газпрома" по ряду других проектов, не буду их сейчас озвучивать. Первое: надо попытаться – и мы готовим такие предложения – попасть в его ("Газпрома") идеологию", – заявил он.</p> <p>"Они ("Газпром") хотят присутствия в регионах, чтобы там создавалась инфраструктура, где у них есть предприятия, чтобы там были условия для жизни", – добавил президент РФС.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441398130_124730a0e2456f5cc60c0b42f3a1f30b.jpg" style="height:446px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ЦСКА оштрафован на 20 тысяч евро за поведение болельщиков</strong></span></p> <p>УЕФА постановил, что за поведение болельщиков в матче со "Спортингом", в ходе которого они использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле, московский <a href="https:///teams/csk">ЦСКА</a> должен будет выплатить 20 тысяч евро штрафа. Об этом сообщил директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов.</p> <p>"ЦСКА оштрафован на 20 тысяч", – заявил он.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Мутко: «Путин считает, что лимит на легионеров необходимо ужесточить»</strong></span></p> <p>Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным поднимался вопрос лимита на легионеров в РФПЛ.</p> <p>"1 сентября говорил с президентом. И он сказал, что в футболе сделали маленькие ограничения. Нужно ещe жeстче", — заявил Мутко.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Бердыев может вернуться в «Рубин»</strong></span></p> <p>Главный тренер "Ростова" <a href="https:///coaches/45"><strong>Курбан Бердыев</strong></a> может вернуться в казанский "Рубин" в связи с масштабными переменами в руководстве клуба.</p> <p>Сегодня новым президентом "Рубина" стал мэр Казани Ильсур Метшин. Исполнительным директором назначен Ильгиз Фахриев, при котором Бердыев пришел в клуб в 2001 году.</p> <p>Отставка нынешнего главного тренера казанцев Рината Билялетдинова должна произойти в течение нескольких дней.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong> «Анжи» запретили регистрировать новых игроков</strong></span></p> <p>РФС обязал махачкалинский <a href="https:///teams/anj">"Анжи"</a> выплатить "Зениту" компенсацию за переход полузащитника <a href="https:///player/107"><strong>Игоря Денисова</strong></a>, который произошел в 2013 году.</p> <p>Махачкалинцам запрещено регистрировать новых игроков, пока они не выплатят "Зениту" компенсацию вместе с неустойкой за просрочку платежа.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Прошли очередные матчи квалификации к чемпионату Европы</strong></span></p> <p>Сборная Германии <a href="https:///online/66323">смогла в родных стенах переиграть</a> команду Польши в рамках матча седьмого тура квалификационного раунда Евро-2016, отправив в ворота соперника три мяча. В другой встрече вечера ирландцы без проблем набрали три очка в противостоянии с Гибралтаром (<a href="https:///online/66324">4:0</a>), а Сербия огорчила армянскую дружину (<a href="https:///online/66560">2:0</a>).</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=441343" target="_blank"><strong>Результаты группы D</strong></a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=441344" target="_blank"><strong>Результаты группы F</strong></a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=441345" target="_blank"><strong>Результаты группы I</strong></a></p>