Это – немощно! Каким был 7-й тур РФПЛ

<p><em>О чудотворце Акинфееве, лучшей комбинации сезона, обнаглевшем Виллаш-Боаше и о том, как восьмилетний мальчик едва не выиграл квартиру – в обзоре седьмого тура от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матч тура. «Локомотив» - «Краснодар» - 2:1</strong></span></p> <p>Черкизово провожало август с размахом. Накануне матча выглянуло долгожданное солнце, которое по-летнему прижигало кожу. Яркое настроение царило и у монумента-паровоза, где руководство «Локо» организовало конкурс «попади мячом в ведро». Разузнать о том, какие сувениры вручались за попадание, было непросто: к мячу подходили и профи, и дети, и даже девчонки на каблуках, но все они мазали. «Давай так: если ты попадешь, получишь от нас квартиру», - сказал ведущий конкурса маленькому мальчику лет восьми. Шоумэн заботливо подкинул перед ним мяч, ребенок размахнулся и пробил. Мяч угодил в ребро ведру и, немного подумав, все-таки не зашел внутрь. Мальчик схватился за голову: было видно, что он расстроился.</p> <p>Еще сильнее его тоска стала на 10-й минуте матча, когда Федор Смолов на индивидуальном мастерстве обыграл защитника и пробил в недосягаемый угол ворот Гильерме – 0:1. События, произошедшие далее, шокировали наставника «Краснодара». «Не ожидал такого волнения от Андрея Диканя. Может быть, сказалась нехватка времени для восстановления после матча Лиги Европы», - заявил после матча Олег Кононов. «Локомотив» же играл в охотку: все четче прорезаются тренерские наработки Игоря Черевченко, позволившие железнодорожникам дожать «быков» - 2:1.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440810">«Локомотив» - «Краснодар» - 2:1. Фоторепортаж</a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440784">Почему в этом сезоне «Краснодар» опять останется без Лиги чемпионов</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Персона тура. Андре Виллаш-Боаш, «Зенит»</strong></span></p> <p>Начало июля. «Вирусные» ролики «Зенита» на YouTube становятся достоянием всей России. В одном из них партнеры поздравляют Халка с Днем рождения и предлагают ему задуть свечи. Бразилец делает это с такой силой, что торт улетает на лицо одному из работников клуба. Рядом весело хохочут и обнимаются партнеры. Витсель братается с одним из дублеров; Аршавин издает свой фирменный продолговатый смех. Все счастливы и сплоченны.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441011460_344858_1700x1100.jpg" style="height:468px" /></p> <p>Конец августа. Аршавин покинул «Зенит» и перебрался в «Кубань». Вместе с ним из клуба ушли сплоченность и единство. Никто не узнает Андре Виллаш-Боаша: по мнению экспертов, именно он ответственен за разваливающийся микроклимат в «Зените». Каждое интервью Виллаш-Боаша пылает чувством собственного превосходства и одновременно раздражительности из-за нескладывающейся игры. И вот в матче с «Крыльями Советов» португалец пересек черту. В одном из эпизодов Андре едва не подрался с четвертым (!) арбитром, за что справедливо был удален. Его дисквалификация может продлиться шесть матчей и далеко не факт, что по ее истечении португалец останется тренером «Зенита». «Вираж» в открытую просит руководство уволить Виллаш-Боаша. А вместе с ними – и нейтральные болельщики, которым он, мягко говоря, надоел до колик. Хамству не место в российском футболе!</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок тура. Игорь Акинфеев, ЦСКА</strong></span></p> <p>В преддверии ключевого матча Россия – Швеция голкипер Игорь Акинфеев набрал просто космическую форму! Вратарь сборной на своем горбу вытащил дерби со «Спартаком» и сейчас спас три очка в игре с «Кубанью». Его реакция и умение прыгнуть в нужный угол за считанные мгновения помогли ему отразить пенальти Мельгарехо на 90-й минуте. «Мы уже привыкли, что Акинфеев для ЦСКА – чудотворец. Но сегодня он нас действительно выручил», - наставник ЦСКА и сборной Леонид Слуцкий пребывает в абсолютном восторге от Акинфеева.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440439">Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 7-й тур РФПЛ</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Скандал тура</strong></span></p> <p>«Урал» будет возвращать должок «Тереку» за прошлогоднюю победу в последнем туре. Именно так посчитали болельщики, пошедшие в букмекерские конторы и ставившие огромные суммы денег на грозненцев. Они проиграли: «Урал» и «Терек» сыграли вничью 3:3, но ощущение странности от этой игры не покидало ни на секунду. Добавляет подозрений и послематчевое заявление Евгения Ловчева. «В перерыве мне позвонил Рейнгольд и сказал ставить на точный счет 3:3», - признался эксперт.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Разочарование тура</strong></span></p> <p>«Если я проиграю этот матч, меня уволят», - неожиданно откровенен был наставник «Анжи» Юрий Семин. Махачкалинцы вышли умирать за тренера и свою честь, к чему «Спартак» оказался совсем не готов. На голы Лоренцо Эбесилио и Александра Жирова красно-белые ответили лишь точным ударом Комбарова с пенальти. «Что тут говорить – работы непочатый край», - резюмировал игру «Спартака» Дмитрий Аленичев. «Никто в «Спартаке» не зазвездился, все всe прекрасно понимают и знают свои ошибки».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441011840_1440877581_AD7D0550 copy.jpg" style="height:466px" /></p> <p>В схожей ситуации с Юрием Палычем находился наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов. Поражение от «Мордовии» становилось для него приговором. И оно случилось. Билялетдинова «подставила» оборона «Рубина», из-за которой вратарь Сергей Рыжиков вынужден был пойти на фол последней надежды. Хавбек «Мордовии» Далибор Стеванович уверенно реализовал пенальти, а на 49-й минуте Руслан Мухаметшин фактически поставил Билялетдинову-старшему шах и мат. «Рубин» проиграл 1:2 и теперь ждет встречи с «Локомотивом» и новым тренером. Им, скорее всего, будет либо Гончаренко, либо Карпин.</p> <p><a href="https:///articles/?id=440706">«Спартак» - «Анжи» - 1:2. Фоторепортаж</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Открытие тура. Йоан Молло, «Крылья Советов»</strong></span></p> <p>Более идеального дебюта для форварда «Крыльев Советов» Йоана Молло тяжело было представить. В соперниках у француза был злой, раздражительный и потерявший свою игру «Зенит». Футболисты питерского клуба под каждодневным давлением Виллаш-Боаша стали нервными, чем Молло великолепно воспользовался. Француз сделал три голевые передачи, а связка Молло – Корниленко в перспективе может стать лучшей в РФПЛ.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Результативность тура. 22 гола</strong></span></p> <p>Планку результативности сразу же задали «Урал» и «Терек». Скандальным путем оба клуба сыграли пока самый результативный матч этого сезона. Игравшие в выходные коллективы не подвели коллег с Урала и Кавказа и продолжили поражать ворота друг друга. Комбинация сезона от «Динамо» с последующим голевым ударом от Алексея Козлова; разрывающая всех и вся связка Молло – Корниленко; научившееся реализовывать свои моменты «Анжи». Седьмой тур стал отдушиной для проголодавшихся гурманов. Не забили только «Амкар», «Уфа» и «Кубань».</p> <p><strong>Символическая сборная тура</strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441013417_787889897.jpg" style="height:500px" /></p> <p><strong>Все результаты 6-го тура РФПЛ:</strong></p> <p><a href="https:///online/80969" target="_blank"><strong>Урал - Терек - 3:3</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80965" target="_blank"><strong>Ростов - Амкар - 1:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80962" target="_blank"><strong>Зенит - Крылья Советов - 1:3</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80964" target="_blank"><strong>Спартак - Анжи - 1:2</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80968" target="_blank"><strong>Динамо - Уфа - 2:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80963" target="_blank"><strong>Локомотив - Краснодар - 2:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80967" target="_blank"><strong>Мордовия - Рубин - 2:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/80966" target="_blank"><strong>Кубань - ЦСКА – 0:1</strong></a></p>