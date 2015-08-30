Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 7-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В седьмом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент портала Филипп Федоренко.</em></p> <p><a href="https:///online/80969"><strong>«Урал» - «Терек» - 3:3</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов.</strong> <em>Прогноз: 0:2</em>. Сейчас создалось много шума вокруг этой встречи, но не сомневаюсь, что коллектив из Грозного сможет набрать три очка.</p> <p><strong>Филипп Федоренко.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Вокруг этого матча всю неделю не утихают разговоры определенного толка. Однако, если прогнозировать исход матча, отталкиваясь лишь от спортивных показателей, то встреча должна закончиться ничьей. Обе команды сейчас не в лучшем состояние, и больше чем на обмен голами вряд ли способны.</p> <p><a href="https:///online/80965"><strong>«Ростов» - «Амкар» - 1:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 2:0</em>. Ставлю на подопечных Курбана Бердыева. Думаю, что «Амкар» и здесь не сможет рассчитывать на очки. Да и у южан достаточно неплохая защита.</p> <p><strong>Ф.Ф</strong>. <em>Прогноз: 2:0</em>. Команда Курбана Бердыева проводит один из лучших сезонов за последнее время. И раззадорившись обидным поражением от ЦСКА в прошлом туре и поддержкой домашних трибун, «Ростов» должен уверенно обыгрывать середняков из Перми.</p> <p><a href="https:///online/80968"><strong>«Динамо» - «Уфа» - 2:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. Думаю, что бело-голубые вылезут за счет фактора своего поля. Плюс - молодые игроки москвичей поймали кураж и за счет этого у «Динамо» будет преимущество.</p> <p><strong>Ф.Ф.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. «Динамо» сейчас одна из самых непредсказуемых команд чемпионата. Бело-голубые могут проиграть кому угодно, но прошлый тур показал, что на данный момент у уфимского коллектива существует ряд игровых проблем. Так что, хозяева должны наскрести на минимальную победу.</p> <p><a href="https:///online/80962"><strong>«Зенит» - «Крылья Советов» - 1:3</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 2:0</em>. Петербургский клуб повыше уровнем и ему нельзя оступаться в матчах с такими соперниками. Да и игра при родных трибунах станет дополнительным стимулом.</p> <p><strong>Ф.Ф.</strong> <em>Прогноз: 3:1</em>. В Петербурге бушует связка Шатов-Халк. Из Самары приедет автор дубля в прошлом туре Станислав Драгун. Так что матч обещает, как минимум пробить тотал 2,5. Накинем «Зениту» еще один гол за статус явного фаворита</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440670373__I2V4625.JPG" style="width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/80964"><strong>«Спартак» - «Анжи» - 1:2</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 2:0</em>. Красно-белые сейчас на ходу, находятся в группе лидеров. Если начало встречи останется за подопечными Дмитрия Аленичева, то все удачно сложится для команды.</p> <p><strong>Ф.Ф.</strong> <em>Прогноз: 2:0</em>. Махачкалинцы с самого начала чемпионата ходят где-то рядом с победой, но никак не могут разжиться, наконец, тремя очками. Скорее всего, не удастся это им и в этом матче. «Спартак» пока что весьма солиден в играх с аутсайдерами.</p> <p><a href="https:///online/80963"><strong>«Локомотив» - «Краснодар» - 2:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. «Локомотив в текущем сезоне, на мой взгляд, на выезде выступает лучше, чем это делает при родных трибунах. «Краснодар» пока тоже своей идеальной игры не обрел, но за очко точно зацепится.</p> <p><strong>Ф.Ф.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. «Локомотив» пока является сугубо выездной командой. Дома железнодорожники не выигрывали. Однако в матче с крайне нестабильным в этом сезоне «Краснодаром», который, к тому же, имеет матч на неделе в Финляндии, это у хозяев должно наконец получиться.</p> <p><a href="https:///online/80967"><strong>«Мордовия» - «Рубин» - 2:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:2</em>. Думаю, что «Рубин» все же возьмет три очка. Если этого не произойдет и на этот раз, то в команде могут пройти кадровые перестановки на тренерском мостике. Коллектив Рината Билялетдинова очень сильно не добирает очков в текущем сезоне.</p> <p><strong>Ф.Ф.</strong> <em>Прогноз: 0:0</em>. «Рубин» в этом сезоне пока забивает меньше всех. Да еще и пропускает очень много. Но вот коллектив Гордеева вполне может и не пробить осыпающуюся казанскую крепость. Нулевая ничья никого не удивит.</p> <p><a href="https:///online/80966"><strong>«Кубань» - ЦСКА - 0:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 0:1</em>. Непонятно что происходит в «Кубани», что происходит с составом: ушел Каборе, уехал Шуньич. Да, у армейцев будет меньше времени для восстановления после игры в Лиге чемпионов, но это не должно стать для клуба большой проблемой. Думаю, что победная серия красно-синих будет продолжена в Краснодаре. Не думаю, что Хохлова попросят оставить свой пост, там, как мне кажется, пойдут по пути «Динамо» и станут продавать всех дорогостоящих исполнителей.</p> <p><strong>Ф.Ф.</strong> <em>Прогноз: 0:2</em>. Армейцы будут уставшими после битвы со «Спортингом», но против хромающей на старте «Кубани», победы, безусловно, добьются. На классе.</p> <p><u><strong>7-й тур:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 8:13</strong></p> <p><u><strong>Итоговый счет:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов – "Бомбардир" - 29:44</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p><em>Точный счет — 4 балла</em></p> <p><em>Точная разность мячей — 3 балла</em></p> <p><em>Точный исход — 2 балла</em></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439741"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 6-й тур РФПЛ​</strong></a></p>