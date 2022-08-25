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  • Тимофеев назвал определяющих футболистов «Спартака» в чемпионском сезоне

Тимофеев назвал определяющих футболистов «Спартака» в чемпионском сезоне

25 августа 2022, 08:24
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Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев рассказал, какие игроки были ключевыми для «Спартака» в сезоне-2016/17, когда команда выиграла РПЛ.

По его мнению, это вингер Квинси Промес, нападающий Луис Адриано и полузащитник Фернандо.

– Квинси какой‑то добродушный внутри коллектива, за команду горой вообще. Чувствуешь уверенно себя с ним и знаешь, что он поможет, всегда добежит и доиграет. В нем есть изюминка, что он может решить исход матча.

– Просто удивительно, что легионер так вжился в российский менталитет и в команду.

Луис Адриано, кстати, тоже быстро вжился, хоть он и знал чуть‑чуть русский язык, потому что играл в »Шахтере». Как и Фернандо.

Эти три человека играли определяющую роль в »Спартаке». Фернандо вообще семейный человек, всегда с женой и детьми. Никогда никуда просто так не выходил.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Тимофеев Артем Фернандо Промес Квинси
Комментарии (1)
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JTherry
1661409321
Артем Америку открыл с "определяющими в чемпионском Спартаке"...) настолько все банально просто...
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