Тимофеев: «Рианчо не знал, что я играю опорника, и всю установку рассказывал, как его играть. Джикия не выдержал»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев рассказал о забавном случае с участием Рауля Рианчо, который осенью 2018 года исполнял обязанности главного тренера «Спартака».

– Как тебе Рианчо, как главный тренер? Классный?

– Не успел понять за пару игр.

– Чем запомнились эти полторы игры, что он был главным?

– Тем, что он меня в старт поставил, ха-ха.

– А что тебе тогда не нравится? Пожалуйста – человек тебе доверял.

– Он все то время, которое был в команде, не знал, что я играю опорника. При Каррере я играл бокс-ту-бокс, но родная-то моя позиция – опорный полузащитник.

Рианчо в матче с «Анжи» решил поставить меня на мою родную позицию. Всю установку мне рассказывал, как играть опорника. Потом еще до матча, уже в раздевалке.

Джикия в какой-то момент не выдержал и сказал Рианчо: «Он уже десять лет опорника играет, если что».