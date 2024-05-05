Тимофеев из «Ахмата» ответил, мотивировал ли «Зенит» грозненцев перед игрой с «Краснодаром»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

У грозненцев 4 победы подряд.

– Вы увидели в «Краснодаре», что они готовы бороться за чемпионство?

– «Краснодар» – сильная команда. С ними всегда непросто. Впереди еще три тура, сегодня мы обыграли «Краснодар», «Зенит» две встречи подряд проиграл.

– «Зенит» как-то мотивировал вас?

– Я без понятия. Нам ничего не сказали.