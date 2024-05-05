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    • Тимофеев из «Ахмата» ответил, мотивировал ли «Зенит» грозненцев перед игрой с «Краснодаром»

    Тимофеев из «Ахмата» ответил, мотивировал ли «Зенит» грозненцев перед игрой с «Краснодаром»

    Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

    • У грозненцев 4 победы подряд.

    – Вы увидели в «Краснодаре», что они готовы бороться за чемпионство?

    «Краснодар» – сильная команда. С ними всегда непросто. Впереди еще три тура, сегодня мы обыграли «Краснодар», «Зенит» две встречи подряд проиграл.

    – «Зенит» как-то мотивировал вас?

    – Я без понятия. Нам ничего не сказали.

    • «Краснодар» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
    • На 1-м месте «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Айболид
    1714892755
    Рылы не поверят . )))))))))))))
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    The only one
    1714898184
    Ну премиальные то получили
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    Suvorov71
    1714898620
    Да чего там мотивировать, быки просто отбились от стада, не в обиду сказано
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    BAIv
    1714898862
    Ахмату переходные игры ненужны, зачем им мотивация ещё.
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    ScarlettOgusania
    1714900526
    даже если и мотивировали Ахмат бом.жи, это было сделано "без шума и пыли", потому что там нет шутника-Безрукова)
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    ФК Пупсик
    1714927318
    Ссать на коров!
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