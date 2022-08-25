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    Тимофеев: «Не чувствую себя чемпионом России в составе «Спартака»

    Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев высказался о своей роли в чемпионском сезоне «Спартака».

    «Я чувствовал себя частью команды, но не чувствую себя чемпионом России, наверное, это будет правильная формулировка.

    Пять выходов на замену – не так много, да, я внeс какой то небольшой вклад, почти на все матчи ездил. Частичку какую-то, может быть.

    Я не считаю себя чемпионом России, хоть в «Википедии» это написано», – заявил Тимофеев.

    • «Спартак» выиграл РПЛ в сезоне-2016/17.
    • Тимофеев появился на поле в 5 матчах, суммарно проведя на поле 46 минут.

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    Источник: «Чемпионат»

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