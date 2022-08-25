Тимофеев: «Не чувствую себя чемпионом России в составе «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев высказался о своей роли в чемпионском сезоне «Спартака».
«Я чувствовал себя частью команды, но не чувствую себя чемпионом России, наверное, это будет правильная формулировка.
Пять выходов на замену – не так много, да, я внeс какой то небольшой вклад, почти на все матчи ездил. Частичку какую-то, может быть.
Я не считаю себя чемпионом России, хоть в «Википедии» это написано», – заявил Тимофеев.
- «Спартак» выиграл РПЛ в сезоне-2016/17.
- Тимофеев появился на поле в 5 матчах, суммарно проведя на поле 46 минут.
Источник: «Чемпионат»