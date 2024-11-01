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    • «Локомотив» заинтересовался полузащитником из клуба Первой лиги

    «Локомотив» заинтересовался полузащитником из клуба Первой лиги

    «Локомотив» может в зимнее трансферное окно подписать 22-летнего полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова. По данным Metaratings.ru, тренерский штаб москвичей не устраивает игра Артeма Тимофеева, поэтому клуб намерен искать нового опорного полузащитника. Кравцов – один из кандидатов на эту позицию.

    Летом 2024 года «Локомотив» уже интересовался Кравцовым, но тогда главный тренер «Сочи» Роберто Морено поставил условие, чтобы клуб сохранил игрока. Московский клуб в итоге переключился на Тимофеева, которого взял свободным агентом.

    • Кравцов в нынешнем сезоне провел за «Сочи» 14 матчей, забил 1 гол.
    • 30-летний Тимофеев в нынешнем сезоне провeл за «Локомотив» 5 матчей и не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года с опцией продления ещe на сезон.

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    Источник: Metaratings.ru

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    01.11.2024 08:29
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    Комментарии (3)
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    acor94
    1730439852
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