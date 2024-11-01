«Локомотив» заинтересовался полузащитником из клуба Первой лиги

«Локомотив» может в зимнее трансферное окно подписать 22-летнего полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова. По данным Metaratings.ru, тренерский штаб москвичей не устраивает игра Артeма Тимофеева, поэтому клуб намерен искать нового опорного полузащитника. Кравцов – один из кандидатов на эту позицию.

Летом 2024 года «Локомотив» уже интересовался Кравцовым, но тогда главный тренер «Сочи» Роберто Морено поставил условие, чтобы клуб сохранил игрока. Московский клуб в итоге переключился на Тимофеева, которого взял свободным агентом.