Тимофеев – о Кононове: «Нам ставили нарезки старых матчей, где легенды «Спартака» разыгрывали комбинации»

А впрочем и снова ничего нового. Заднеприводная секта промывает мозги игрокам с юных лет и зомбирует их
Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев рассказал о совместной работе с Олегом Кононовым в «Спартаке».
– После Карреры и Рианчо был Кононов. Не кажется, что он был таким же мягким, как и Аленичев?
– Возможно. Он нам, кстати, такой же футбол ставил, как и Аленичев: короткий-средний пас, все дела.
На базе в Тарасовке нам даже ставили ретро-нарезки старых матчей, где уже легенды «Спартака» разыгрывали комбинации и забивали голы.
– Кононов умеет злиться?
– Не помню, чтоб он кричал или орал. В основном спокойно высказывал свое недовольство. Я с ним не так много и работал – всего полгода.
Зимой уехал в аренду в «Крылья». Когда вернулся, он меня снова отправил в аренду, ну а потом уже пришел Тедеско.
- Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.
- Команда под его руководством провела 36 матчей: 16 побед, 6 ничьих и 14 поражений.