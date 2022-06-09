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Тимофеев – о Кононове: «Нам ставили нарезки старых матчей, где легенды «Спартака» разыгрывали комбинации»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев рассказал о совместной работе с Олегом Кононовым в «Спартаке».

– После Карреры и Рианчо был Кононов. Не кажется, что он был таким же мягким, как и Аленичев?

– Возможно. Он нам, кстати, такой же футбол ставил, как и Аленичев: короткий-средний пас, все дела.

На базе в Тарасовке нам даже ставили ретро-нарезки старых матчей, где уже легенды «Спартака» разыгрывали комбинации и забивали голы.

– Кононов умеет злиться?

– Не помню, чтоб он кричал или орал. В основном спокойно высказывал свое недовольство. Я с ним не так много и работал – всего полгода.

Зимой уехал в аренду в «Крылья». Когда вернулся, он меня снова отправил в аренду, ну а потом уже пришел Тедеско.

  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.
  • Команда под его руководством провела 36 матчей: 16 побед, 6 ничьих и 14 поражений.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +253

    Salt-N-Pepa 56 минут назад

    А впрочем и снова ничего нового. Заднеприводная секта промывает мозги игрокам с юных лет и зомбирует их

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