«Локомотив» подпишет хавбека «Ахмата»

Полузащитник Артем Тимофеев сегодня проходит медосмотр перед переходом в «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс». 30-летний россиянин в ближайшее время должен стать игроком московского клуб на правах свободного агента.

По данным журналиста Ивана Карпова, экс-игрок «Ахмата» подпишет с «Локомотивом» контракт по схеме «1+1». Решение о переходе будет принято, когда станут ясны результаты осмотра.