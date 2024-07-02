«Локомотив» подпишет хавбека «Ахмата»

Полузащитник Артем Тимофеев сегодня проходит медосмотр перед переходом в «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс». 30-летний россиянин в ближайшее время должен стать игроком московского клуб на правах свободного агента.
По данным журналиста Ивана Карпова, экс-игрок «Ахмата» подпишет с «Локомотивом» контракт по схеме «1+1». Решение о переходе будет принято, когда станут ясны результаты осмотра.
- В минувшем сезоне Тимофеев провел за «Ахмат» 30 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Ранее он выступал в РПЛ за «Спартак» и «Крылья Советов».
Источник: «Спорт-Экспресс»