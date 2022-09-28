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    «Сажают не пойми за что. Я в шоке». Тимофеев – о приговоре Ларину

    Полузащитник «Ахмата» и воспитанник «Чертаново» Артем Тимофеев прокомментировал приговор Николаю Ларину.

    Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

    «Я вообще в шоке. Всегда поддерживал и буду поддерживать Юрича. Он очень много сделал для школы, да и в целом для российского футбола. Учитывая, сколько пацанов играют в РПЛ. А его сажают не пойми за что. Просто нет слов», — сказал Тимофеев.

    • Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Прокурор просил для него 4 года и 4 месяца лишения свободы.

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    Источник: Sport24

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