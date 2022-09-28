«Сажают не пойми за что. Я в шоке». Тимофеев – о приговоре Ларину

Полузащитник «Ахмата» и воспитанник «Чертаново» Артем Тимофеев прокомментировал приговор Николаю Ларину.

Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Я вообще в шоке. Всегда поддерживал и буду поддерживать Юрича. Он очень много сделал для школы, да и в целом для российского футбола. Учитывая, сколько пацанов играют в РПЛ. А его сажают не пойми за что. Просто нет слов», — сказал Тимофеев.