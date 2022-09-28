«Сажают не пойми за что. Я в шоке». Тимофеев – о приговоре Ларину

Полузащитник «Ахмата» и воспитанник «Чертаново» Артем Тимофеев прокомментировал приговор Николаю Ларину.
Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.
«Я вообще в шоке. Всегда поддерживал и буду поддерживать Юрича. Он очень много сделал для школы, да и в целом для российского футбола. Учитывая, сколько пацанов играют в РПЛ. А его сажают не пойми за что. Просто нет слов», — сказал Тимофеев.
- Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Прокурор просил для него 4 года и 4 месяца лишения свободы.
Источник: Sport24