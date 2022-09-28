Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Экс-директора «Чертаново» Ларина приговорили к 3 годам лишения свободы

    Замоскворецкий суд Москвы вынес решение по делу Николая Ларина.

    Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    • Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Прокурор просил для него 4 года и 4 месяца лишения свободы.

    Ларин: «Никогда не ожидал, что могу сесть за работу в «Чертаново»

    Зарема выступила в поддержку экс-директора «Чертаново» Ларина, который обвиняется в мошенничестве

    Ларин – о «Чертаново»: «Это была моя мечта, и именно я несу за нее ответственность»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11