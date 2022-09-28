Экс-директора «Чертаново» Ларина приговорили к 3 годам лишения свободы

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение по делу Николая Ларина.
Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
- Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Прокурор просил для него 4 года и 4 месяца лишения свободы.
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Источник: «Чемпионат»