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  • Зарема выступила в поддержку экс-директора «Чертаново» Ларина, который обвиняется в мошенничестве

Зарема выступила в поддержку экс-директора «Чертаново» Ларина, который обвиняется в мошенничестве

15 сентября 2022, 17:02
15

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выступила с заявлением в поддержку экс-директора «Чертанова» Николая Ларина.

  • Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
  • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
  • Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

«Я не знакома с Николаем Лариным лично, но то, как о нем отзываются игроки, сколько он сделал для российского футбола, продвижения сборной, не сделал ни один функционер.

Посмотрите, как он выглядит, он не тратил деньги на золотые Rolex и дорогие машины, а покрывал нужды своих футболистов. Просто государственная система подготовки футболистов изначально больна. Много ли таких директоров футбольных академий, которые выпускают столько футболистов? Назовите фамилии.

К ответу логичнее призвать тех, кто такие нормативы установил и они до сих пор действуют. Лучше обратить внимание на других функционеров, которые с легкостью тратят миллионные региональные бюджеты и миллиардные бюджеты государственных корпораций. Лучше займитесь ими, а Ларину дайте поработать и воспитать для сборной следующее поколение футболистов!

Выпускников «Чертаново» отличает не только то, что они талантливые футболисты, но и внутренняя порядочность. Они выходят оттуда воспитанными, с правильными жизненными ориентирами. С ними легко вести переговоры, они не выкручивают руки, прося бонусы за каждое касание мяча.

Мне кажется, что выпускники Ларина в такие истории, как Кокорин или Широков, не попадут. Поведения «звездных мальчиков» и мажоров у игроков эпохи Ларина нет. Там был отбор не только по футбольным, но и по человеческим качествам.

Дело Ларина должность стать сигналом к немедленному реформированию системы подготовки государственных футбольных академий. Иначе идейные люди просто не пойдут работать в бюджетные футбольные академии», — заявила Салихова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чертаново Салихова Зарема
Комментарии (15)
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Slavan62
1663250939
Абсолютно права
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portero
1663250945
Соглашусь, всё по делу!!! Но у нас подлицаям таких как Ларин легко сажать и звездочки получать, адвокатов нет, связей нет у чинуш, значит всё у них в шоколаде.... Мажора-подонка ведь никак не посадить, не дадут....
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Беспонтий
1663251690
проспалась после горя великого и выдала единственную мудрость с которой согласны все без исключения свободу николаю ларину ловите крупных блох на своём теле
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ilichkadr
1663255920
Зарема как всегда в своей красе. Красиво стелит, но сути дела не знает. Очередной не аргументированный словесный понос. Деваха не понимает, что откровенных мошенников, воров в законе не бывает. У медали две стороны, и они не идентичны. Воровать нам легче, чем не воровать. Это человеческая природа. Грамотное мошенничество сейчас далеко не исключение. Это когда мошенник в рамках закона добивается того, чего хочет. Разве Зарема об этом не знает?
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Fialet
1663261266
Если всё, что она сказала, соответствует истине, то моё мнение о ней значительно повышается.
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