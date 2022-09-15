Зарема выступила в поддержку экс-директора «Чертаново» Ларина, который обвиняется в мошенничестве

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выступила с заявлением в поддержку экс-директора «Чертанова» Николая Ларина.

Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

«Я не знакома с Николаем Лариным лично, но то, как о нем отзываются игроки, сколько он сделал для российского футбола, продвижения сборной, не сделал ни один функционер.

Посмотрите, как он выглядит, он не тратил деньги на золотые Rolex и дорогие машины, а покрывал нужды своих футболистов. Просто государственная система подготовки футболистов изначально больна. Много ли таких директоров футбольных академий, которые выпускают столько футболистов? Назовите фамилии.

К ответу логичнее призвать тех, кто такие нормативы установил и они до сих пор действуют. Лучше обратить внимание на других функционеров, которые с легкостью тратят миллионные региональные бюджеты и миллиардные бюджеты государственных корпораций. Лучше займитесь ими, а Ларину дайте поработать и воспитать для сборной следующее поколение футболистов!

Выпускников «Чертаново» отличает не только то, что они талантливые футболисты, но и внутренняя порядочность. Они выходят оттуда воспитанными, с правильными жизненными ориентирами. С ними легко вести переговоры, они не выкручивают руки, прося бонусы за каждое касание мяча.

Мне кажется, что выпускники Ларина в такие истории, как Кокорин или Широков, не попадут. Поведения «звездных мальчиков» и мажоров у игроков эпохи Ларина нет. Там был отбор не только по футбольным, но и по человеческим качествам.

Дело Ларина должность стать сигналом к немедленному реформированию системы подготовки государственных футбольных академий. Иначе идейные люди просто не пойдут работать в бюджетные футбольные академии», — заявила Салихова.