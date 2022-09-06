Ларин: «Никогда не ожидал, что могу сесть за работу в «Чертаново»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о своем уголовном деле.
- Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
— Как показывает практика: как часто тот срок, который просит прокуратура, совпадает с тем, что выносит суд?
— Практически никогда не совпадает. Никакой корреляции тут нет.
— Вы ожидали, что запросят такой срок?
— Никогда не ожидал, что за ту работу, что я сделал в «Чертаново», могу сесть.
— Какие аргументы для такого срока?
— Что деньги использовал по своему усмотрению. При этом всем понятно, что тратил я их на школу, а не на себя
Источник: Sport24