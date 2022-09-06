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    Ларин: «Никогда не ожидал, что могу сесть за работу в «Чертаново»

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о своем уголовном деле.

    • Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.

    — Как показывает практика: как часто тот срок, который просит прокуратура, совпадает с тем, что выносит суд?

    — Практически никогда не совпадает. Никакой корреляции тут нет.

    — Вы ожидали, что запросят такой срок?

    — Никогда не ожидал, что за ту работу, что я сделал в «Чертаново», могу сесть.

    — Какие аргументы для такого срока?

    — Что деньги использовал по своему усмотрению. При этом всем понятно, что тратил я их на школу, а не на себя

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    Источник: Sport24

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    06.09.2022 20:55
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