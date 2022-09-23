Ларин – о «Чертаново»: «Это была моя мечта, и именно я несу за нее ответственность»

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о бывшем клубе на суде по своему уголовному делу.

«Большое счастье видеть плоды своей работы. На протяжении всех 13 лет у нас общеобразовательная школа для футболистов, и каждому ее ученику я говорил, что если у вас случаются трудности, то надо искать причину в себе, а не в ком‑то другом, тогда у вас будет будущее.

Так же и сейчас, я не хочу жаловаться, я ищу причины только в себе и виноват сам, обвинять тут точно никого не стоит. Я был легкомыслен, на какие‑то вещи закрывал глаза. Это была моя мечта, и именно я несу за нее ответственность.

Я очень хочу, чтобы департаменты спорта обратили внимание на нынешние нормативы и всю систему подготовки спортивного резерва, и начали ее пересматривать.

Хочу выразить благодарность каждому, кто меня поддерживает: коллеги, работающие в Чертаново, руководители, спортсмены, тренеры, родители детей из академий, даже прохожие в абсолютно разных местах.

Спасибо моими родственникам и друзьям, нашим чертановским воспитанникам, которые сейчас играют в РПЛ за их моральную и финансовую помощь при погашении иска. Все эти люди – частица меня», – сказал Ларин в последнем слове на суде.