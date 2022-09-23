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    Ларин – о «Чертаново»: «Это была моя мечта, и именно я несу за нее ответственность»

    Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о бывшем клубе на суде по своему уголовному делу.

    «Большое счастье видеть плоды своей работы. На протяжении всех 13 лет у нас общеобразовательная школа для футболистов, и каждому ее ученику я говорил, что если у вас случаются трудности, то надо искать причину в себе, а не в ком‑то другом, тогда у вас будет будущее.

    Так же и сейчас, я не хочу жаловаться, я ищу причины только в себе и виноват сам, обвинять тут точно никого не стоит. Я был легкомыслен, на какие‑то вещи закрывал глаза. Это была моя мечта, и именно я несу за нее ответственность.

    Я очень хочу, чтобы департаменты спорта обратили внимание на нынешние нормативы и всю систему подготовки спортивного резерва, и начали ее пересматривать.

    Хочу выразить благодарность каждому, кто меня поддерживает: коллеги, работающие в Чертаново, руководители, спортсмены, тренеры, родители детей из академий, даже прохожие в абсолютно разных местах.

    Спасибо моими родственникам и друзьям, нашим чертановским воспитанникам, которые сейчас играют в РПЛ за их моральную и финансовую помощь при погашении иска. Все эти люди – частица меня», – сказал Ларин в последнем слове на суде.

    • Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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