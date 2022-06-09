Тимофеев – о дебюте за «Спартак»: «Карпин заменил меня в перерыве, чтоб команда не осталась вдесятером»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев вспомнил о своем дебюте в составе «Спартака».

– Вернувшись в «Спартак», ты дебютировал за основу в 2013-м, в матче Лиги Европы с «Санкт-Галленом». Наверняка помнишь, как это было.

– Я наигрывался с основой и знал, что выйду. Но это не помогло – перед матчем меня все равно дико трясло.

Тренеры говорили не переживать, играть спокойно, но это был один из тех матчей, на который я вышел как бык на красную тряпку.

На 12-й минуте сразу получил желтую карточку, а потом еще два раза пошел в опасный подкат. Георгич [Валерий Карпин] заменил меня в перерыве, чтоб команда не осталась вдесятером.