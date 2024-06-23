«Локомотив» подпишет экс-игрока «Спартака», если Баринов уйдeт в «Алавес»

Российский футболист Артем Тимофеев может перейти в «Локомотив».

По данным источника, боссы «Локомотива» хотят видеть в своей команде 30-летнего россиянина, играющего на позиции опорного хавбека. «Железнодорожники» готовы подписать футболиста, чей контракт с «Ахматом» истек. При этом главным условием трансфера называется отъезд капитана московского коллектива Дмитрий Баринова в испанский «Алавес», который готовит новое предложение о покупке россиянина.