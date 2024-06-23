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    • «Локомотив» подпишет экс-игрока «Спартака», если Баринов уйдeт в «Алавес»

    «Локомотив» подпишет экс-игрока «Спартака», если Баринов уйдeт в «Алавес»

    Российский футболист Артем Тимофеев может перейти в «Локомотив».

    По данным источника, боссы «Локомотива» хотят видеть в своей команде 30-летнего россиянина, играющего на позиции опорного хавбека. «Железнодорожники» готовы подписать футболиста, чей контракт с «Ахматом» истек. При этом главным условием трансфера называется отъезд капитана московского коллектива Дмитрий Баринова в испанский «Алавес», который готовит новое предложение о покупке россиянина.

    • Артем Тимофеев в минувшем сезон провел 30 игр, в них он сумел отметиться 2 голами и 2 ассистами.
    • Хавбек является воспитанником «Спартака».
    • «Локомотив» по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ финишировал на 4-й строчке.

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    Источник: «Чемпионат»

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