«Локомотив» подпишет экс-игрока «Спартака», если Баринов уйдeт в «Алавес»

Российский футболист Артем Тимофеев может перейти в «Локомотив».
По данным источника, боссы «Локомотива» хотят видеть в своей команде 30-летнего россиянина, играющего на позиции опорного хавбека. «Железнодорожники» готовы подписать футболиста, чей контракт с «Ахматом» истек. При этом главным условием трансфера называется отъезд капитана московского коллектива Дмитрий Баринова в испанский «Алавес», который готовит новое предложение о покупке россиянина.
- Артем Тимофеев в минувшем сезон провел 30 игр, в них он сумел отметиться 2 голами и 2 ассистами.
- Хавбек является воспитанником «Спартака».
- «Локомотив» по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ финишировал на 4-й строчке.