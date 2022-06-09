Тимофеев: «Назвал бы Грозный одним из самых безопасных городов России»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев рассказал о своих впечатлениях от жизни в Грозном.
– Ты уже два года играешь в «Ахмате». Родные не переживали, когда ты переезжал в Чечню?
– Нет. Они знали, что главное для меня – игровая практика. Это всегда стояло на первом месте.
– Ожидания о Грозном совпали с реальностью?
– Я думал, все будет строже. Но почти сразу понял: город дружелюбный. Никаких опасностей в Грозном точно нет. Назвал бы его одним из самых безопасных городов России.
– Что первым бросилось в глаза по приезде?
– Нельзя ходить в шортах. Впервые я прилетел в Грозный летом, стояла жара. Вышел из самолета в шортах, но из аэропорта меня не выпустили – сказали надевать штаны. Пришлось их поверх шорт накидывать прям в аэропорту.
– Стереотипы о Чечне несправедливы?
– Скажу так: везде есть хорошие и не очень хорошие люди. Не могу сказать, что Грозный – жесткий город со строгими правилами. Тут все спокойно, как и в большинстве российских городов.
Если у кого-то есть стереотипы – они неправильны. Но я не утверждаю, что в Чечне нет плохих людей. Они есть, как и везде.
– Где живешь в Грозном?
– В отеле. Есть в мыслях снять жилье, но пока не очень понимаю, насколько оно мне нужно – жена на постоянку не приезжает. Смысл мне жить в квартире одному? Переплата денег. Мне и в отеле нормально.