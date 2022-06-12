Тимофеев: «Титов просто возил нас на тренировках, когда был тренером «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев вспомнил время работы с тренером Егором Титовым в «Спартаке».

– В «Спартаке» Аленичеву помогал Титов. Он же тоже принимал участие в тренировках, да?

– Ой, он в таком порядке был! Это что-то нереальное. Он выходил играть с нами, и я тупо не мог отнять у него мяч. Он выходил и просто возил нас. Причем не только молодых, а вообще всех. Если бы я не знал, что это Титов, подумал бы, что какой-то действующий игрок «Спартака».