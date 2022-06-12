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  • Тимофеев: «Титов просто возил нас на тренировках, когда был тренером «Спартака»

Тимофеев: «Титов просто возил нас на тренировках, когда был тренером «Спартака»

12 июня 2022, 12:49
2

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев вспомнил время работы с тренером Егором Титовым в «Спартаке».

– В «Спартаке» Аленичеву помогал Титов. Он же тоже принимал участие в тренировках, да?

– Ой, он в таком порядке был! Это что-то нереальное. Он выходил играть с нами, и я тупо не мог отнять у него мяч. Он выходил и просто возил нас. Причем не только молодых, а вообще всех. Если бы я не знал, что это Титов, подумал бы, что какой-то действующий игрок «Спартака».

  • Титов был тренером команды в сезоне-2015/16.
  • Сейчас Титов в футболе не работает.
  • Тимофеев – воспитанник «Спартака».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Тимофеев Артем Аленичев Дмитрий
Комментарии (2)
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spam2009
1655029476
по бабам возил?
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zigbert
1655057610
Да, были такие времена когда отобрать мяч у Титова можно было только с помощью нарушения правил.
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