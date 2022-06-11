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Тимофеев: «Титов просто возил нас на тренировках, когда был тренером «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев вспомнил время работы с тренером Егором Титовым в «Спартаке».

– В «Спартаке» Аленичеву помогал Титов. Он же тоже принимал участие в тренировках, да?

– Ой, он в таком порядке был! Это что-то нереальное. Он выходил играть с нами, и я тупо не мог отнять у него мяч. Он выходил и просто возил нас. Причем не только молодых, а вообще всех. Если бы я не знал, что это Титов, подумал бы, что какой-то действующий игрок «Спартака».

  • Титов был тренером команды в сезоне-2015/16.
  • Сейчас Титов в футболе не работает.
  • Тимофеев – воспитанник «Спартака».

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +10526

    Алексей З 51 минуту назад

    Бомбардир, а у вас есть корреспонденты , что б вам самим интервью не взять ?
    Или вы созданы перепечатывать с других сайтов и выставлять Спартака в негативных красках ?
    По чём опиум для де...лов ?

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    Рейтинг: +2068

    spam2009 3 часа назад

    по бабам возил?

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    Рейтинг: +24418

    bset > spam2009 1 час назад

    На гольф-каре вокруг стадиона возил, чтобы километраж в браслетах намотать

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