Рианчо отреагировал на обвинения Тимофеева в крахе чемпионского «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на слова экс-полузащитника команды Артема Тимофеева.

Хавбек считает, что приход испанца в тренерский штаб спровоцировал крах чемпионского «Спартака».

«Меня не волнуют заявления Тимо. Просто иногда, когда ты не достигаешь своих целей – это вина кого-то другого, но не самого себя.

Я не знаю, хороший я тренер или плохой, но я всегда беспокоился о том, чтобы быть честным и справедливым превыше всего», – сказал Рианчо.