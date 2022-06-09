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Рианчо отреагировал на обвинения Тимофеева в крахе чемпионского «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на слова экс-полузащитника команды Артема Тимофеева.

Хавбек считает, что приход испанца в тренерский штаб спровоцировал крах чемпионского «Спартака».

«Меня не волнуют заявления Тимо. Просто иногда, когда ты не достигаешь своих целей – это вина кого-то другого, но не самого себя.

Я не знаю, хороший я тренер или плохой, но я всегда беспокоился о том, чтобы быть честным и справедливым превыше всего», – сказал Рианчо.

  • Рианчо вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2018 года.
  • В октябре испанец возглавил команду после отставки Карреры.
  • В ноябре его сменил Олег Кононов.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10088

    "supermax" 1 минуту назад

    солнце взошло или еще нет?

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