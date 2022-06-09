Рианчо отреагировал на обвинения Тимофеева в крахе чемпионского «Спартака»

солнце взошло или еще нет?
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на слова экс-полузащитника команды Артема Тимофеева.
Хавбек считает, что приход испанца в тренерский штаб спровоцировал крах чемпионского «Спартака».
«Меня не волнуют заявления Тимо. Просто иногда, когда ты не достигаешь своих целей – это вина кого-то другого, но не самого себя.
Я не знаю, хороший я тренер или плохой, но я всегда беспокоился о том, чтобы быть честным и справедливым превыше всего», – сказал Рианчо.
- Рианчо вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2018 года.
- В октябре испанец возглавил команду после отставки Карреры.
- В ноябре его сменил Олег Кононов.