«Пришел Рианчо и все посыпалось». Тимофеев – о крахе чемпионского «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев рассказал о кризисе в «Спартаке» после чемпионского сезона-2016/17.

– В какой момент чемпионский «Спартак» начал рушиться?

– Когда в тренерский штаб пришел Рианчо. Он очень много брал на себя, чувствовал, как будто он главный, а не помощник.

Это не нравилось ни игрокам, ни [Массимо] Каррере. Атмосфера тогда нарушилась.

– Небанальный ответ.

– Смотри, в 2017 году мы выиграли чемпионство. В следующем сезоне заняли третье место. Бронза – это плохой результат?

– Нет.

– Вот именно. Особенно учитывая, что мы до последнего тура сохраняли шанс на серебро. Нельзя говорить, что в «Спартаке» все начало рушиться сразу после чемпионства, раз мы были в топ-3.

Напряженные отношения между Глушаковым и Каррерой начались раньше конца бронзового сезона. Соответственно, они вряд ли могли пагубно влиять на команду, раз «Спартак» взял бронзу.

А уже в следующем сезоне пришел Рианчо. Тогда-то все и посыпалось.