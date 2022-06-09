Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

«Пришел Рианчо и все посыпалось». Тимофеев – о крахе чемпионского «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев рассказал о кризисе в «Спартаке» после чемпионского сезона-2016/17.

– В какой момент чемпионский «Спартак» начал рушиться?

– Когда в тренерский штаб пришел Рианчо. Он очень много брал на себя, чувствовал, как будто он главный, а не помощник.

Это не нравилось ни игрокам, ни [Массимо] Каррере. Атмосфера тогда нарушилась.

– Небанальный ответ.

– Смотри, в 2017 году мы выиграли чемпионство. В следующем сезоне заняли третье место. Бронза – это плохой результат?

– Нет.

– Вот именно. Особенно учитывая, что мы до последнего тура сохраняли шанс на серебро. Нельзя говорить, что в «Спартаке» все начало рушиться сразу после чемпионства, раз мы были в топ-3.

Напряженные отношения между Глушаковым и Каррерой начались раньше конца бронзового сезона. Соответственно, они вряд ли могли пагубно влиять на команду, раз «Спартак» взял бронзу.

А уже в следующем сезоне пришел Рианчо. Тогда-то все и посыпалось.

  • Рианчо вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2018 года.
  • В октябре испанец возглавил команду после отставки Карреры.
  • В ноябре его сменил Олег Кононов.

Новости по теме
Тимофеев – о дебюте за «Спартак»: «Карпин заменил меня в перерыве, чтоб команда не осталась вдесятером»
«Дурачок. Несерьезно относился к себе и все просрал». Тимофеев – о Тигиеве
Тимофеев готов вернуться из «Ахмата» в «Спартак» 1
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:25
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +15735

    ilichkadr 30 минут назад

    Очень похоже на правду. Видимо Массимо не смог поставить Рианчо на место, а может не хотел?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11