«Пришел Рианчо и все посыпалось». Тимофеев – о крахе чемпионского «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев рассказал о кризисе в «Спартаке» после чемпионского сезона-2016/17.
– В какой момент чемпионский «Спартак» начал рушиться?
– Когда в тренерский штаб пришел Рианчо. Он очень много брал на себя, чувствовал, как будто он главный, а не помощник.
Это не нравилось ни игрокам, ни [Массимо] Каррере. Атмосфера тогда нарушилась.
– Небанальный ответ.
– Смотри, в 2017 году мы выиграли чемпионство. В следующем сезоне заняли третье место. Бронза – это плохой результат?
– Нет.
– Вот именно. Особенно учитывая, что мы до последнего тура сохраняли шанс на серебро. Нельзя говорить, что в «Спартаке» все начало рушиться сразу после чемпионства, раз мы были в топ-3.
Напряженные отношения между Глушаковым и Каррерой начались раньше конца бронзового сезона. Соответственно, они вряд ли могли пагубно влиять на команду, раз «Спартак» взял бронзу.
А уже в следующем сезоне пришел Рианчо. Тогда-то все и посыпалось.
- Рианчо вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2018 года.
- В октябре испанец возглавил команду после отставки Карреры.
- В ноябре его сменил Олег Кононов.