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Тимофеев: «Чувствовалось, когда между Глушаковым и Каррерой начались напряги»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев вспомнил о конфликте между Денисом Глушаковым и Массимо Каррерой в «Спартаке».

– Когда между Денисом и Массимо начались напряги, это тоже чувствовалось: они стали меньше общаться, Денис по-другому стал реагировать на замечания Массимо.

Но повторюсь, даже с этим мы заняли третье место. Валить все на Глушакова – неправильно. Игра не строится на одном человеке. Если убрать его – все не просрешь.

– Чувствовалось, что команда разделилась на два лагеря?

– Коллектив любой футбольной команды разбит на несколько частей. В «Спартаке» было так: русские, иностранцы и молодые. И то, молодые больше с русскими общались. Нет клуба, в котором полностью единый коллектив.

  • Каррера отстранил Глушакова от тренировок с основой в сентябре 2018 года.
  • В октябре «Спартак» уволил итальянца.
  • По окончании сезона-2018/19 футболист также покинул клуб.

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Источник: Sport24

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