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  • Тимофеев: «Чувствовалось, когда между Глушаковым и Каррерой начались напряги»

Тимофеев: «Чувствовалось, когда между Глушаковым и Каррерой начались напряги»

9 июня 2022, 12:00
1

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев вспомнил о конфликте между Денисом Глушаковым и Массимо Каррерой в «Спартаке».

– Когда между Денисом и Массимо начались напряги, это тоже чувствовалось: они стали меньше общаться, Денис по-другому стал реагировать на замечания Массимо.

Но повторюсь, даже с этим мы заняли третье место. Валить все на Глушакова – неправильно. Игра не строится на одном человеке. Если убрать его – все не просрешь.

– Чувствовалось, что команда разделилась на два лагеря?

– Коллектив любой футбольной команды разбит на несколько частей. В «Спартаке» было так: русские, иностранцы и молодые. И то, молодые больше с русскими общались. Нет клуба, в котором полностью единый коллектив.

  • Каррера отстранил Глушакова от тренировок с основой в сентябре 2018 года.
  • В октябре «Спартак» уволил итальянца.
  • По окончании сезона-2018/19 футболист также покинул клуб.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Глушаков Денис Тимофеев Артем Каррера Массимо
Комментарии (1)
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ilichkadr
1654768865
"В «Спартаке» было так: русские, иностранцы и молодые." Это не только в Спартаке, но и во всех иных коллективах. В армии: русские, чурбаны,/духи, молодые, черпаки, деды/ актив, пассив, отверженные/ и т.д. Иерархия это неписанный закон любого коллектива.
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