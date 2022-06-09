Тимофеев: «Чувствовалось, когда между Глушаковым и Каррерой начались напряги»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев вспомнил о конфликте между Денисом Глушаковым и Массимо Каррерой в «Спартаке».
– Когда между Денисом и Массимо начались напряги, это тоже чувствовалось: они стали меньше общаться, Денис по-другому стал реагировать на замечания Массимо.
Но повторюсь, даже с этим мы заняли третье место. Валить все на Глушакова – неправильно. Игра не строится на одном человеке. Если убрать его – все не просрешь.
– Чувствовалось, что команда разделилась на два лагеря?
– Коллектив любой футбольной команды разбит на несколько частей. В «Спартаке» было так: русские, иностранцы и молодые. И то, молодые больше с русскими общались. Нет клуба, в котором полностью единый коллектив.
- Каррера отстранил Глушакова от тренировок с основой в сентябре 2018 года.
- В октябре «Спартак» уволил итальянца.
- По окончании сезона-2018/19 футболист также покинул клуб.
Источник: Sport24