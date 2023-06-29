Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В «Локомотиве» прокомментировали покупку Сарвели

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о переходе в московский клуб форварда «Сочи» Владислава Сарвели.

    «Он вливается в коллектив. Это универсальный нападающий, способный играть и в центре, и на флангах, поддерживать давление на ворота соперника и завершать атаку.

    Когда будет нужно команде, он способен биться до конца, что называется «умирать» на поле, ради команды и результата.

    В «Крыльях Советов» Сарвели был одним из основных игроков, вызывался в сборную России. В «Сочи» сезон у него был непростой. Надеюсь, что он быстро у нас адаптируется», – заявил Нагорных.

    • «Локо» заплатил за новичка 1 миллион евро.
    • Контракт с 25-летним футболистом подписан на 3 года.
    • Сарвели в прошедшем сезоне РПЛ провел 26 матчей, забил 4 гола, сделал 1 ассист.

    Новости по теме
    Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты 6
    Червиченко отреагировал на скандальные выступления Дзюбы и Слуцкого в «Большом шоу» 1
    «Какая-то инфекция, вирус слабоумия»: депутат Милонов – о Слуцком и Дзюбе 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.06.2023 21:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 