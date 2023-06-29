В «Локомотиве» прокомментировали покупку Сарвели

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о переходе в московский клуб форварда «Сочи» Владислава Сарвели.

«Он вливается в коллектив. Это универсальный нападающий, способный играть и в центре, и на флангах, поддерживать давление на ворота соперника и завершать атаку.

Когда будет нужно команде, он способен биться до конца, что называется «умирать» на поле, ради команды и результата.

В «Крыльях Советов» Сарвели был одним из основных игроков, вызывался в сборную России. В «Сочи» сезон у него был непростой. Надеюсь, что он быстро у нас адаптируется», – заявил Нагорных.