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    Сарвели: «Сочи» при Бердыеве будет намного лучше»

    Форвард «Сочи» Владислав Сарвели поделился ожиданиями от назначения на пост главного тренера Курбана Бердыева.

    – Есть мнение, что Бердыев играет только в «автобус». Можешь себе это представить в «Сочи»?

    – Как играть – решает тренер. Наверное, под каждый стиль нужны разные футболисты. Не думаю, что мы будем играть в «автобус».

    – Думаешь, при Бердыеве «Сочи» будет лучше?

    – Будет намного лучше.

    • Бердыев пришел в декабре из иранского «Трактора».
    • «Сочи» идет в РПЛ 9-м.
    • В феврале команда сыграет в Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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