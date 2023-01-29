Сарвели: «Сочи» при Бердыеве будет намного лучше»

Форвард «Сочи» Владислав Сарвели поделился ожиданиями от назначения на пост главного тренера Курбана Бердыева.

– Есть мнение, что Бердыев играет только в «автобус». Можешь себе это представить в «Сочи»?

– Как играть – решает тренер. Наверное, под каждый стиль нужны разные футболисты. Не думаю, что мы будем играть в «автобус».

– Думаешь, при Бердыеве «Сочи» будет лучше?

– Будет намного лучше.

Бердыев пришел в декабре из иранского «Трактора».

«Сочи» идет в РПЛ 9-м.

В феврале команда сыграет в Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ.

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