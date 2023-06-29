Сарвели признался, что с детства болеет за «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Владислав Сарвели заявил, что с детства болеет за московский клуб.
– Слышал, что ты чуть ли не с детства болеешь за «Локомотив».
– Сегодня хотел найти фотографию, где я маленький в шарфе и шапке «Локомотива», но, к сожалению, пока не нашел. Это ещe до переезда в Москву, мне было лет 7-10. Может быть, позже найду. Так что можно сказать, что с «Локомотивом» я давно.
- Сообщалось, что сумма трансфера Сарвели из «Сочи» в «Локо» составит 1 миллион евро.
- Сарвели в прошедшем сезоне РПЛ провел 26 матчей: 4 гола, 1 ассист.
Источник: «Матч ТВ»