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    Сарвели признался, что с детства болеет за «Локомотив»

    Новичок «Локомотива» Владислав Сарвели заявил, что с детства болеет за московский клуб.

    – Слышал, что ты чуть ли не с детства болеешь за «Локомотив».

    – Сегодня хотел найти фотографию, где я маленький в шарфе и шапке «Локомотива», но, к сожалению, пока не нашел. Это ещe до переезда в Москву, мне было лет 7-10. Может быть, позже найду. Так что можно сказать, что с «Локомотивом» я давно.

    • Сообщалось, что сумма трансфера Сарвели из «Сочи» в «Локо» составит 1 миллион евро.
    • Сарвели в прошедшем сезоне РПЛ провел 26 матчей: 4 гола, 1 ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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